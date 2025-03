Brandlucht in woning: brandweer forceert deur

lokaal nieuws di 18 maart 2025, 18:37

KOLLUM - Bewoners van de hofjeswoningen aan de Joh. Bogermanstraat in Kollum hebben dinsdagmiddag alarm geslagen nadat zij een brandlucht roken bij hun buurman. Ze belden direct 112.

De brandweer van Kollum kwam ter plaatse en forceerde de deur van de woning om een controle uit te voeren. In de woning bleek een bankstel in brand te hebben gestaan. De brand was inmiddels gedoofd, maar er hing nog rook in de woning. De brandweer heeft de woning geventileerd.

Volgens buurtbewoners was de bewoner met brandwonden onderweg naar de huisarts. Ook de politie was aanwezig om de situatie in kaart te brengen.

