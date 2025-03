A7 korte tijd afgesloten vanwege brandende aanhanger

regionaal di 18 maart 2025, 16:48

KORTEHEMMEN - Op de snelweg A7 bij Korthemmen heeft dinsdagmiddag een aanhanger in brand gestaan. De brandweer kwam omstreeks 16.30 uur met spoed ter plaatse om het vuur te blussen.

De brand brak in de middag uit, waarna de hulpdiensten snel werden ingeschakeld. Om de bluswerkzaamheden veilig uit te voeren, werd de A7 korte tijd afgesloten in de richting van Heerenveen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Nadat het vuur was geblust en de weg was vrijgemaakt, werd de snelweg weer opengesteld voor verkeer.

Later werd duidelijk dat er een compressor met betonmolen op de aanhangwagen spontaan was gaan branden. De bestuurder kwam uit Zuidhorn en werd bij Drachten door andere automobilisten gewaarschuwd dat er iets aan de hand was. Er is gelijk gestopt en de kar is losgekoppeld. Een bluspoging met een brandblusser liep op niets uit omdat er brandbare vloeistoffen in de machine zaten.

