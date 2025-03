Nieuwe molenaar voor De Eendragt in Eanjum

di 18 maart 2025

EANJUM - De fraaie korenmolen De Eendragt van Eanjum - eigendom van de Stichting Monumenten-behoud Noardeast-Fryslân - is al sinds 1889 beeldbepalend onderdeel van het dorpsaanzicht. De molenwieken maken nog vrijwel elke zaterdag hun rondjes, dankzij een hecht team molenaars, dat daar verantwoordelijk voor is.

Molenpassie

Voorzitter Henk van der Veen van de Stichting kon zaterdag 15 maart, net voordat het nieuwe toeristen- en molenseizoen begint, de sleutel van de molen en een molenaarsreglement overhandigen aan de onlangs geslaagde molenaar Jan Pieter Visser uit Ie.

Jan Pieter was als kind al gek van molens en toen hij een jaar of twaalf was, fietste hij elke zaterdag van Ie naar Eanjum, waar hij van harte welkom was bij 'zijn derde en vierde pake' Jan Wüst en Henk Kingma en molenaar Auke Bijlsma van de Eanjumer molenaarsploeg.

Zo langzamerhand mocht en kon hij zelf dingen doen – de roedeketting losmaken of de zoldervloer vegen – pas veel later echte handelingen als smeren, kruien of zelfs zeilen opleggen. De ervaren molenaars kenden hun verantwoordelijkheid, maar zagen ook de passie bij de jonge Jan Pieter.

Windlust

Zijn opleiding als molenaar kreeg hij bij leermeester Marco Hiemstra van het Gild Fryske Mounders op korenmolen 'Windlust' in Burum. Een paar jaar lang volgde hij op zaterdagmorgen de lessen over het praktisch bedienen van een windmolen, de onderdelen en werking van de molen en het 'kijken in het weer', maar veel wist hij allang... 's Middags was hij dan weer bij zijn maten op de molen in Eanjum te vinden.

Toekomst in de molenwereld

Jan Pieter Visser hoopt dat zijn toekomst in de molenwereld ligt. Hij beleeft er heel veel plezier aan en is nu hele dagen bezig met waar hij als jongetje al zo vol van zat: windmolens! Momenteel volgt hij namelijk een opleiding tot molenmaker bij De Molenmakers in Tzummarum, die overigens ook het onderhoud voor de Stichting Monumentenbehoud verrichten op de Eanjumer molen.

Er blijft volgens Jan Pieter altijd onderhoud aan molens nodig en hij denkt dat daarvoor voldoende middelen en subsidies beschikbaar blijven. Molens vormen een belangrijk stuk historie van Nederland en ook in toeristisch opzicht zijn molens trekkers: ze zijn fraaie bakens in ons landschap.

De Stichting is blij met de verjonging: enige tijd geleden overleed vaste molenaar Jan Wüst en Henk Kingma heeft ondertussen de respectabele leeftijd van 82 jaar bereikt.

Visie

Door het behalen van zijn felbegeerde molenaarsdiploma bij het Gild Fryske Mounders is Jan Pieter nu eindelijk zelfstandig molenaar en hij heeft grote plannen voor de toekomst. Ook met de Eanjumer molen – nu een museummolen die alleen 'voor de Prins' kan draaien – heeft hij een duidelijke visie: ooit hoopt hij dat 'De Eendragt' uit 1889 de zelfzwichting terugkrijgt en weer maalvaardig wordt, zodat er weer meel gemalen en verkocht kan worden! Daar moet wel het nodige voor gebeuren en daarbij kan de jonge molenmaker zich heerlijk uitleven.

De Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân beheert 28 kerktorens en zeven windmolens in de gemeente Noardeast Fryslân. Voor de windmolens beschikt de stichting over een groep enthousiaste vrijwillige molenaars.