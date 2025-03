Meeuw slingert aan visdraad boven sloot; brandweer redt

regionaal di 18 maart 2025, 13:13

DRACHTEN - Het is vrij normaal dat meeuwen boven het water vliegen, maar helaas voor deze vogel was dat dinsdagmiddag iets anders. Het dier was namelijk met z'n vleugel verstrikt geraakt in een visdraad en hing aan een tak boven het water.

De brandweer van Drachten kwam ter plaatse aan de Noorderdwarsvaart in Drachten om het beestje te bevrijden. Met behulp van een stok konden ze de vogel te pakken krijgen. Vervolgens hebben zij het dier beet kunnen houden en het visdraad verwijderd.

Daarna is de meeuw overgedragen aan de ter plaatse gekomen dierenambulance.

