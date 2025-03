Ooievaar dwingt Opeinde tot creatieve verhuizing

regionaal di 18 maart 2025, 11:10

OPEINDE - Een eigenwijze ooievaar heeft de inwoners van Opeinde gedwongen tot een bijzonder staaltje creativiteit. Het dier, dat jarenlang zijn nest had op een paal aan de Kommisjewei, moest noodgedwongen verhuizen. De plek was niet meer beschikbaar.

Het plan was eenvoudig: een nieuw nest bij It Reindersmabosk, ongeveer 500 meter verderop. Dorpsbelang Opeinde had zelfs al budget vrijgemaakt voor deze vogelopvang-operatie. Maar zoals zo vaak gebeurt: de ooievaar had andere plannen.

"Wy hienen budget klear foar in nij nêst yn It Reindersmabosk," aldus Mink Visser van Dorpsbelang Opeinde. Maar een onverwachte herfststorm en problemen met de vergunning zorgden ervoor dat er tot op heden nog niets geregeld was voor de nieuwe huisvesting.

Ongewenste bewoner

De ooievaar, die duidelijk niet op de hoogte was van deze bureaucratie, besloot zelf maar een stekje te zoeken. Zijn oog viel op de schoorsteen van een huis in de buurt - tot ongenoegen van de eigenaar. Toen deze één schoorsteen probeerde af te schermen, verkaste de gevleugelde logé simpelweg naar de andere schoorsteen op het huis.

Spoedoverleg met een ooievaarsdeskundige zorgde voor geniale oplossing: waarom niet het oude nest geleidelijk verplaatsen naar de nieuwe plek?

Nestgeluk

Johan Kootstra van de vogelwacht en Klaas Mulder uit Opeinde verzonnen uiteindelijk de truc. Een kar met daarop het oude nest. Deze werd maandag teruggezet op de oorspronkelijke plaats. Dankzij de kar op wielen is het nu mogelijk om het nest langzaam te verrijden naar It Reindersmabosk. Zo kan de ooievaar langzaam wennen aan zijn nieuwe adres (zonder dat hij/zij het doorheeft).

Het resultaat van de list? Na slechts één nacht zat de ooievaar dinsdagochtend al vrolijk op zijn vertrouwde, maar nu mobiele, nest.