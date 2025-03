Echtpaar Van der Veen uit Surhuisterveen 65 jaar getrouwd

regionaal ma 17 maart 2025, 13:22

SURHUISTERVEEN - Albert van der Veen en Anneke van der Veen-de Jong uit Surhuisterveen vierden deze maandag hun 65-jarig huwelijk. Burgemeester Jouke Douwe de Vries bracht die dag een bezoek om hen namens de gemeente te feliciteren.

Albert en Anneke van der Veen trouwden op 17 maart 1960. Meneer Van der Veen is geboren in Koartwâld en mevrouw Van der Veen in Augustinusga. Ze leerden elkaar kennen tijdens de winkelweek in Surhuizum, toen hij 16 en zij 15 jaar oud was.

Na zeven jaar verkering gaven ze elkaar het jawoord en vestigden zich in Surhuisterveen, waar ze tot op de dag van vandaag wonen. Samen kregen ze drie zoons en een dochter en werden ze opa en oma van zeven kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Tot groot verdriet zijn twee van hun zoons overleden.

De heer Van der Veen werkte in zijn beginjaren als timmerman en tegelzetter en was later 21 jaar werkzaam in een gezinsvervangend tehuis in Lauwershiem. Mevrouw Van der Veen zorgde met liefde voor het gezin en het huishouden.

Het briljanten huwelijk wordt samen met de familie gevierd.

