Aantal inwoners in veel Friese dorpen krimpt

regionaal ma 17 maart 2025, 10:10

BURGUM - Het aantal inwoners in de (vooral) kleinere dorpen in Friesland krimpt. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Als een (relatief) groot dorp is Ternaard koploper met een daling van 12.5%.

De grote woonplaatsen groeien juist.

Achtkarspelen

De gemeente Achtkarspelen is een mooi voorbeeld. De negen kleinere dorpen krimpen allemaal. Alleen Boelenslaan, Harkema en Surhuisterveen zijn wat gegroeid qua aantal inwoners.

Opvallende grote woonplaatsen die krimpen zijn bijvoorbeeld Burgum (-3.1%) en Buitenpost (-0.9%). Burgum heeft in de laatste 15 jaar nauwelijks nieuwbouwwijken gerealiseerd waardoor de krimp enigszins te verklaren is. Dokkum weet - mede dankzij veel nieuwbouw - te groeien met 1%.

Zoek je hieronder eigen woonplaats om te kijken of je in een aantrekkelijk of iets minder aantrekkelijk dorp woont!

Bevolkingsgroei Fryslân

Woonplaats Percentage Triemen (De Trieme) -16.4 Paesens (Peazens) -13.9 De Wilgen (De Wylgen) -12.8 Ternaard -12.5 Oostrum (Eastrum) (F.) -11.6 Damwoude (Damwâld)-Oost -9.7 Kollumerzwaag (Kollumersweach) -9.0 Blije (Blija) -8.5 Wierum -8.4 Sijbrandaburen (Sibrandabuorren) -8.1 Terwispel -8.0 Surhuizum (Surhuzum) -7.9 Nij Beets -7.7 Gerkesklooster (Gerkeskleaster) -7.7 Houtigehage (De Houtigehage) -7.1 Ee (Ie) -6.3 Warten -6.3 Broeksterwoude (Broeksterwâld) -6.2 Ferwerd (Ferwert) -6.2 Suawoude (Suwâld) -6.2 Oosterwolde (Easterwâlde) (F.) -5.8 Oudega (Aldegea) (bij Drachten) -5.3 Holwerd (Holwert) -4.9 Oudwoude (Aldwâld) -4.6 Twizelerheide/Sweagerbosk -4.3 Westergeest (Westergeast) -4.3 Eernewoude (Earnewâld) -4.2 Driesum (Driezum) -4.1 Langezwaag (Langsweagen) -3.9 Garijp (Garyp) -3.8 Kootstertille (Koatstertille) -3.7 Hallum -3.6 Exmorra (Eksmoarre) -3.5 Oudkerk (Aldtsjerk) -3.5 Twijzel (Twizel) -3.5 Augustinusga (Stynsgea) -3.4 Jubbega (Jobbegea) -3.3 Marrum -3.3 Tietjerk (Tytsjerk) -3.3 Bergum (Burgum) -3.1 Kollumerpomp (De Pomp) -3.0 Anjum (Eanjum) -3.0 Waskemeer (Waskemar) -2.9 Zwaagwesteinde (De Westereen) -2.9 Lippenhuizen (Lippenhuzen) -2.7 Jistrum (Eestrum) -2.5 Opeinde (De Pein) -2.4 Haule -2.3 Metslawier (Mitselwier) -2.1 Schiermonnikoog -1.8 Bakkeveen (Bakkefean) -1.6 Luxwoude (Lukswâld) -1.5 Kollumerzwaag (Kollumersweach) -1.4 Veenwouden (Feanwâlden) -1.4 Warfstermolen -1.3 Stavoren (Starum) -1.2 Drachtstercompagnie -1.1 Buitenpost (Buitenpost) -0.9 Rottevalle (Rottefalle) -0.8 Tijnje (De Tynje) -0.8 Munnekezijl -0.5 Suameer (Sumar) -0.5 Haulerwijk (Haulerwyk) -0.2 Drogeham (Droegeham) -0.1 Frieschepalen (Fryske Peallen) 0.0 Nijega (Nyegea) 0.0 Gorredijk (De Gordyk) 0.2 Ureterp (Oerterp) 0.3 Drachten 0.3 Harlingen (Harns) 0.3 Harkema (De Harkema) 0.4 Rinsumageest (Rinsumageast) 0.6 Damwoude (Damwâld) 0.7 Nieuwehorne (Nijhoarne) 0.7 Donkerbroek 0.9 Oosternijkerk (Easternijtsjerk) 0.9 Dokkum 1.0 Nijewier (Niawier) 1.2 Oenkerk/Giekerk (Oentsjerk/Gytsjerk) 1.3 Wijnjewoude (Wynjewâld) 1.5 Rijperkerk (Ryptsjerk) 1.7 Hoogezand-Oostermeer (It Heechsân) 2.7 Beetsterzwaag (Beetstersweach) 2.9 Hollum 2.9 Noordbergum (Noardburgum) 3.0 Kollum 3.1 Hardegarijp (Hurdegaryp) 3.2 Hemrik (De Himrik) 3.2 Nes (F. bij Wierum) 3.4 Grou 3.6 Oostermeer (Eastermar) 3.6 Birdaard (Burdaard) 3.9 Burum 4.1 Surhuisterveen (Surhusterfean) 4.2 Lioessens (Ljussens) 4.8 Leeuwarden (Ljouwert) 5.3 Hantumhuizen (Hantumhuzen) 5.5 Morra (Moarre) 5.7 Engwierum (Ingwierrum) 6.5 Boelenslaan (Boelensloane) 9.0 Nes (F. Ameland) 9.4 Hantum 10.0 Jonkersland (Jonkerslân) 13.0 Wanswerd (Wânswert) 14.4 Ballum 14.6 Oosterwolde-Langedijke 15.7 Boornbergum (Boarnburgum) 19.4 Opeinde (De Pein)-West 21.2 Drachten-Noord 25.0