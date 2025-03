Mishandeling in Surhuisterveen: tiener verliest tanden

regionaal zo 16 maart 2025, 16:00

SURHUISTERVEEN - Een 17-jarige jongeman uit Drogeham is zaterdagnacht slachtoffer geworden van zware mishandeling in het centrum van Surhuisterveen. Het incident vond plaats rond 3.15 uur bij Kolkzicht.

Het slachtoffer had met drie vrienden 's nachts een pizza gehaald en hingen rond bij brasserie Kolkzicht. Er ontstond een confrontatie met een andere groep jongeren. "It gong wat hin en wer en ik sei der wat fan. Hy pakte my gelyk. Hy begûn gelyk te houwen...." verklaart het slachtoffer.

Klap op gebit

​Bij de confrontatie kreeg de jongeman een harde klap in zijn gezicht, waarbij hij in elk geval twee tanden verloor. De dader verdween in de nacht. Over hem kan het slachtoffer zich weinig details herinneren, behalve zijn lengte: "Ik wit wol, ik bin 1.90 meter mar hy wie grutter dan my. Hy wie ek samar wer fuort."

Getuigenoproep

Het slachtoffer is zondagmiddag bij een spoedtandarts geweest en deed aangifte gedaan bij de politie. De moeder van het slachtoffer heeft op Facebook een oproep geplaatst. Getuigen of mensen met camerabeelden worden verzocht contact op te nemen via haar Facebook-pagina.