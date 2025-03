VV Kollum onderuit tegen vv Noordbergum

Bauke Schat zo 16 maart 2025, 13:08 sportnieuws zo 16 maart 2025, 13:08

KOLLUM - Op zaterdag 15 maart 2025 kwam vv Noordbergum op bezoek bij vv Kollum. Een wedstrijd waar naar uitgekeken werd want de heenwedstrijd mag gerust spectaculair genoemd worden. Toen stond vv Kollum binnen een kwartier met 0-4 voor en werd uiteindelijk met 3-6 gewonnen. Alle supporters die nu weer vuurwerk verwachtten werden dubbel en dwars op hun wenken bediend.

De wedstrijd werd in gang gezet door de spelers van de week Hidde Bijma en Manuel Boersma. Samen mochten ze de verdediging van Noordbergum proberen te omspelen en dat lukte fantastisch. De aanval werd afgerond met een keurige goal.

Vlak nadat scheidsrechter de Velde Harsenhorst had gefloten voor de officiële start van de wedstrijd stond in de 1e minuut de 1-0 al op het scorebord. Een bal van achteruit werd door Olke de Wit keurig teruggekaatst op Thieme Brandsma die vervolgens met een splijtende pass Max de Jong wegstuurde aan de linkerkant van het veld. Max omspeelde op tempo zijn tegenstander en schoot de bal onhoudbaar binnen.

Zou het dan weer zo'n middagje worden? Daar leek het wel op. Vv Kollum controleerde de wedstrijd en kwam in de 25e minuut zelfs op een 2-0 voorsprong. De keeper van Noordbergum maakte een overtreding in het strafschopgebied op Max de Jong. Olke de Wit schoot de penalty keurig binnen. Alles wees er op dat Kollum weer een mooie middag tegemoet zou gaan. In deze fase was de 3-0 logischer dan de 2-1.

Keeper Kempenaar had weinig te doen, maar in de 40e minuut liet Rochendy Constansia voor het eerst van zich spreken. En dat zou hij blijven doen tot het einde van de wedstrijd. De 2-1 van Tarik Bourakba was een intikkertje na geweldig voorbereidend werk van Constansia. Enigzins teleurgesteld maar toch met goede moed werd de kleedkamer opgezocht voor de thee.

In de tweede helft zagen we een compleet anders Noordbergum. Meteen in de 46e minuut werd een schot afgevuurd op de goal van Kollum, maar Marcel Kempenaar kon dit schot met zijn vingertoppen nog tot een corner verwerken. Via die corner werd meteen de druk opgevoerd en dit leidde nog in dezelfde minuut tot een penalty voor Noordbergum. Bourakba schoot deze onberispelijk binnen zodat er al heel snel in de tweede helft de 2-2 op het scorebord stond. Noordbergum had Kollum figuurlijk bij de strot en liet niet meer los.

Vooral Rochendy Constansia had het op de heupen. Hij was continue aanspeelbaar en zijn vervolgacties waren continue gevaarlijk. In de 59e minuut maakte hij dan ook persoonlijk de 2-3. vv Kollum was de kluts volledig kwijt en kwam niet meer aan voetballen toe. Het was vooral tegenhouden. Maar Constansia tegenhouden was een onmogelijke opgave.

In de 84e minuut strooide hij nog wat zout in de wonden door de 2-4 te scoren middels een goed geplaatst schot vanaf zo'n 16 meter. In de 88e minuut legde hij de verdediging van Kollum nogmaals in de luren en scoorde hij de 2-5. Een onvervalste hattrick en daarmee de absolute man of the match. Op deze einduitslag was niets af te dingen.

Het is voor vv Kollum zaak om de boel weer op de rit te krijgen. Er was vooraf goede hoop om een flitsende start te maken in de 3e periode. Dat wordt nu extra lastig doordat ook schorsingen van basisspelers een rol beginnen te spelen. Maar bij de pakken neerzitten doen we niet en de oranjehemden zullen er alles aan doen om volgende week in de uitwedstrijd tegen vv Hardegarijp een resultaat te halen.