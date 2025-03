Harkema-Opeinde boekt zwaarbevochten overwinning tegen Dokkum

Klaas Dijkstra zo 16 maart 2025, 12:17 sportnieuws zo 16 maart 2025, 12:17

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

HARKEMA - Na twee opeenvolgende nederlagen heeft Harkema-Opeinde zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen Dokkum met 2-1 gewonnen. Door zelf optimaal te profiteren van de fouten van de zeker in het eerste bedrijf beter voetballende Dokkumers en achterin weinig weg te geven deed Harkema exact wat er nodig is om een wedstrijd te winnen. Met dertig punten op zak blijven de manschappen in het groen en geel het dit seizoen voortreffelijk doen.



Twee minuten staan er op de klok als Harkema na een prachtige aanval op voorsprong denkt te komen. Het doelpunt - opgezet door Alex van der Tuin, voorbereid door Roan Alssema en afgerond door Andries From - vindt evenwel geen doorgang omdat arbiter Tatar het vlagsignaal van zijn assistent honoreert.

Voor de spelers van de thuisploeg is dit veelbesproken moment de aanleiding om nagenoeg iedere nadelige scheidsrechterlijke beslissing in twijfel te trekken. Soms begrijpelijk, toch lijkt het ook voort te komen uit frustratie over het eigen spel. Daarop valt voor de pauze namelijk genoeg aan te merken. Harkema komt vaak een stap te laat, Dokkum is de veel gemakkelijker voetballende ploeg. Desondanks wordt het na 22 minuten 1-0 als Jesse Pander van dichtbij een indraaiende hoekschop van Alex van der Tuin raak knalt.

Dat Dokkum na twee aardige kansen gemist te hebben een kwartier later langszij komt is terecht, al wordt de gelijkmaker in discutabele omstandigheden geboren. Durk van der Veen duikt goed achter de Harkemaster defensie en lepelt de bal over de uitkomende goalie Martin Alma. In een uiterste poging een doelpunt te voorkomen maakt Wytse Couperus een slaande beweging naar de op het lege doel af stuiterende bal, waarbij het uiterst twijfelachtig is of Couperus het speeltuig heeft beroerd.

Niet voor de leidsman, die gedecideerd naar de stip wijst als de inzet van Van der Veen op de lat eindigt. Protesten alom bij de gastheren, die vinden dat er van hands geen sprake was. Protesten ook namens de bezoekers, die vinden dat Couperus met een gele kaart wordt gespaard. Durk van der Veen blijft te midden van alle tumult koel en zorgt er met zijn rake elfmetertrap voor dat er wordt gerust met een 1-1 stand.

De rust lijkt voor Harkema-Opeinde op het juiste moment te komen. Na de helftwisseling houden de groengelen - zoals het hoort - zich niet meer bezig met de arbitrage. Het overwicht van Dokkum is dan ook verdwenen. Voor doelgevaar zorgen de stedelingen nauwelijks.

Aan de overzijde van het veld regent het ook bepaald niet kansen, die ene keer in de 59ste minuut dat zich wel een mogelijkheid voordoet is Roan Alssema er als de kippen bij om toe te slaan. Een steekpass van Alex van der Tuin lijkt een prooi voor de Dokkumer defensie, tot een mistrap Alssema doet geloven dat er wat voor hem valt te halen. Voor onrust zorgend in de vijandelijke defensie creëert de rappe flankspeler een klutssituatie die hij, nadat de bal over keeper Hylcardo Bakker caramboleert doeltreffend beëindigt.

Dokkum, dat door de vele ingrepen van de scheidsrechter in helft 2 niet meer op gang komt, slaagt er pas in het laatste kwartier in om weer enige druk op het Harkemaster doel uit te oefenen. Al te veel verontrusten de doelpogingen van de bezoekers de voor elke centimeter gras knokkende troepen van aanvoerder Wytse Couperus niet. Omdat ook Harkema niet profiteert van de ruimte die er op de vijandelijke helft ontstaat, komt er in de 2-1 score geen verandering meer.



Een fraaie start voor Harkema-Opeinde zo bij de start van de strijd om de derde periodetitel. Niet dat er op "De Heide" grootste plannen zijn voor een promotie naar de derde klasse, maar met nog acht wedstrijden voor de boeg en een onoverbrugbare kloof naar de degradatieplaatsen is het mooi om nog ergens voor te voetballen en niet een kwart van de competitie wedstrijden "om-des-keizers-baard" te spelen.

De komende twee zaterdagen wordt er gevoetbald op vreemde bodem. Alvorens er over twee weken wordt afgereisd naar Garijp, vindt aanstaande zaterdag aan de boorden van het Lauwersmeer eerst de uitwedstrijd tegen Anjum plaats.



Voor meer foto's: kijk op de Facebookpagina 'foto's senioren vv Harkema-Opeinde'.