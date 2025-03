Drachtster (18) opgepakt na steekpartij in Groningen

Auke Iedema zo 16 maart 2025, 11:49 regionaal zo 16 maart 2025, 11:49

DRACHTEN - Een 18-jarige man uit Drachten is zaterdagavond door de politie aangehouden in verband met een steekincident in Groningen. De aanhouding vond plaats tijdens een gerichte politieactie op de Ureterpvallaat in Drachten, waarbij agenten kogelwerende vesten droegen en ongeveer vijf politieauto's waren betrokken.

De Drachtster wordt verdacht van een beroving in de stad. Om 19.00 uur kwam de eerste melding bij de politie binnen over het incident op de Korreweg. Bij aankomst troffen agenten een gewond slachtoffer aan.

Beroving

Uit onderzoek bleek dat er sprake was geweest van een beroving aan de West-Indischekade. Het slachtoffer, een 37-jarige man uit Arnhem, werd hierbij mishandeld en gestoken. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Vlucht naar Drachten

De verdachten waren na de beroving in een auto gevlucht. Op basis van het kenteken wist de politie rond 20,00 uur de 18-jarige verdachte uit Drachten aan te houden in zijn woonplaats. Bij deze aanhouding droegen agenten uit voorzorg kogelwerende vesten. Het voertuig is in beslag genomen voor verder onderzoek.

De aangehouden verdachte zit vast en wordt verhoord over zijn rol en mogelijke betrokkenheid bij het incident. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Het onderzoek naar de toedracht van het steekincident loopt nog. Hierbij worden getuigen gesproken, camerabeelden bekeken en is sporenonderzoek verricht.

