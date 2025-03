VV Eanjum wint met 1-5 van V en V '68 in Garyp

sportnieuws zo 16 maart 2025, 09:35

GARYP - De 135 toeschouwers die de weg naar het sportpark te Garyp hadden gevonden, gingen vol verwachting langs de lijn staan voor een doelpuntrijk treffen tussen V en V'68 en Anjum. De drie laatste competitie wedstrijden leverden twee keer een 4-2 overwinning op voor de Garipers, terwijl Anjum de derde ontmoeting met 5-0 wist te winnen.

Maar het was ook een treffen tussen de nummers dertien en negen van de ranglijst. Zes punten scheiden beide elftallen. Het belang van deze wedstrijd was duidelijk. Winnen en je bent spekkoper. Of je verkleint het gat naar drie punten, of je vergroot deze naar negen punten.

Schriftelijk

Het eerste half uur van deze sportieve ontmoeting had ook schriftelijk afgedaan kunnen worden. Er gebeurde niets of nauwelijks iets voor beide doelen. De beide doelwachters konden hopen op een clean sheet. Twee hard werkende teams zagen het belang van deze wedstrijd. Er waren dan ook veel duels op het middenveld te bewonderen. Daar scoor je echter niet (mee).

Kantelen

Wat voetbal zo leuk maakt is het creëren van kansen, het benutten van de mogelijkheden en acties voor het doel. Gelukkig maakte het laatste deel van het eerste bedrijf veel goed. Zeker voor de Anjumers. Na bijna een half uur spelen kreeg Anjum een strafschop toegekend, nadat een V en V verdediger van dichtbij de bal tegen zijn hand kreeg aangeschoten. Arjen Schregardus benutte dit buitenkansje en zette Anjum op de zo gewenste 0-1 voorsprong.

Het antwoord kwam van Jesse Thomas Stelwagen. Zijn schot kon keeper Lieuwe van Dijk echter niet verontrusten. De 0-1 tussenstand bleef niet lang op het scorebord staan. Het was andermaal Arjen Schregardus die de verdediging van de thuisclub te vlug af was. Keeper Wichard de Vries had vervolgens ook geen passend antwoord. Anjum leidde "zomaar" met 0-2. En toch zou nog voor de verplichte pauze van een kwartier de spanning geheel terugkeren in deze wedstrijd.

Ook de thuisclub kreeg een penalty toegewezen na een ongelukkige overtreding binnen de beruchte lijnen. Folkert Jan Albada zorgde ervoor dat beide teams met een 1-2 tussenstand het kopje thee gingen nuttigen.

Verschil gemaakt

Direct na de hervatting werd achteraf het verschil gemaakt. Waar Wieger Nutte Visser, Douwe Dijkstra hun inzet zagen geblokt, daar haalde Johan Sipma vanaf twintig meter verwoestend uit. Een pracht van een goal zorgde voor een 1-3 tussenstand.

Enkele minuten later had Leon Hoekstra tot tweemaal toe de mogelijkheid om de aansluitingstreffer te scoren. De eerste mogelijkheid leverde uiteindelijk een corner op. De tweede mogelijkheid had de 2-3 moeten zijn. Er werd echter meer lucht verplaatst dan de bal geraakt.

Speldenprikjes

Het laatste deel van het tweede bedrijf leverde diverse speldenprikjes op voor beide doelen. De aansluitingstreffer bleef uit, terwijl de Anjumers in eerste instantie verzuimden om de wedstrijd in het slot te gooien. Douwe Dijkstra, Johan Boersma en Siebe Feenstra wisten het net niet voor de vierde keer te laten bollen. Uiteindelijk werd de sleutel in de laatste tien minuten van dit zespuntenduel gevonden.

De Kolkenfjildbewoners liepen uit naar 1-4 en 1-5. De 1-4 kwam gelukkig tot stand via een eigen doelpunt van de gastheren.

De 1-5 eindstand kwam andermaal van de voet van Johan Sipma. De bal werd onderweg nog ligt aangeraakt door een verdediger van de withemden. Daardoor moest keeper Wichard de Vries het antwoord schuldig blijven en voor de vijfde maal de trieste gang naar het net maken.

Conclusie. Een hele mooie en nuttige overwinning voor de equipe van Huisma/Zijlstra. Na afloop bleken de overige uitslagen Anjum gunstig gezind te zijn. Met 22 punten uit 18 wedstrijden staan de Anjumers op een stevige middenmootpositie van de vierde klas C en heeft het enigszins afstand genomen van de onderste drie plaatsen op de ranglijst.

Zaterdagmiddag 22 maart komt het uitstekend presterend Harkema Opeinde op bezoek op it Kolkenfjild te Anjum. Rond de klok van half drie zal de bal de eerste omwentelingen maken. Weet Anjum zich te revancheren van de 4-3 nederlaag in de heenwedstrijd?