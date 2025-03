Opgeheven vogelvereniging schenkt restant kas aan hertenkamp

regionaal za 15 maart 2025, 15:25

SURHUISTERVEEN - Vogelvereniging Surhuisterveen e.o. is 1 januari 2025 gestopt als vereniging. Tijdens de laatste vergadering is besloten dat het geld wat in de kas overblijft aan Stichting Hertenkamp Surhuisterveen geschonken zal worden. Nu de laatste rekeningen zijn betaald is het tijd om de schenking te doen.

Zaterdag hebben voormalige voorzitter Henk Postma en voormalige penningmeester Jochum Wobbes van Vogelvereniging Surhuisterveen e.o. een cheque overhandigd aan voorzitter Joop Land van Stichting Hertenkamp Surhuisterveen. Voorzitter Joop Land van Stichting Hertenkamp Surhuisterveen bedankt de leden van de Vogelvereniging Surhuisterveen e.o. hartelijk voor de aangeboden cheque.

Hij geeft aan dat het geld goed besteed zal worden. Het geld zal besteed worden aan het onderhoud van het Hertenkamp en aan het voer van de dieren die in het Hertenkamp rond lopen.

