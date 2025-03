Drent vindt eerste 'ljipaai' van Dantumadiel

za 15 maart 2025

DAMWALD - Terwijl de ochtendvorst nog over de Friese velden lag, heeft de 41-jarige Bertjaap Darwinkel zaterdagochtend het eerste kievitsei van de gemeente Dantumadiel gevonden. De ervaren weidevogelbeschermer uit Roden was op basis van een tip in alle vroegte naar de maisvelden bij Feanwâlden gereden.

"Het is een prachtige traditie, dat eierzoeken voor de eerste eieren," aldus een trotse Darwinkel, die samen met zijn vriend Albert Erik op pad was gegaan. De buitelende kieviten boven het veld verrieden de aanwezigheid van de nest, waardoor het eitje volgens Darwinkel "snel gevonden" was.

Darwinkel is actief als nazorger (weidevogelbeschermer) in de omgeving van zijn woonplaats Roden en bij vogelwacht Donkerbroek. Deze laatste functie geeft hem het recht om deel te nemen aan het Fryske Frije Fjild, een traditie waar hij naar eigen zeggen "met volle teugen van geniet."

Met de vondst van het eerste kievitsei is het zoekseizoen in Dantumadiel officieel ten einde. Het 'Frije Fjild' van de gemeente is vanaf nu gesloten.