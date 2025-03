Auto te water langs Amethist in Drachten

regionaal za 15 maart 2025, 10:11

DRACHTEN - Aan de Amethist in Drachten is zaterdag rond 9.00 uur een auto vanaf de oprit het water ingerold. Er zat niemand in het voertuig.

De eigenaar had de wagen geparkeerd, maar was vergeten deze op de handrem of in de versnelling te zetten. Even later rolde de auto tussen twee bomen door het water in.

Bergingsbedrijf Tolman moest er aan te pas komen om de auto uit het water te takelen.

