Ook wethouder Berber van Zandbergen gaat mee op Deense warmtesafari

regionaal za 15 maart 2025, 09:45

BURGUM - Wethouder Berber van Zandbergen van de gemeente Tytsjerksteradiel gaat begin april op werkbezoek naar Denemarken. Het doel van deze driedaagse reis is kennis opdoen over het 'Deense model' van warmtenetten, waarbij lokale warmtelevering zonder winstoogmerk plaatsvindt.

Het college van B&W heeft toestemming gegeven voor deze buitenlandse reis.

Wethouder Van Zandbergen maakt de reis samen met verschillende collega-wethouders uit de provincie, waaronder wethouder Maaike Prins van Noardeast-Fryslân, die eerder al toestemming kreeg voor deze studiereis, en wethouder Maria le Roy van Smallingerland.

Grote delegatie

In totaal nemen bestuurders en ambtenaren uit elf Friese gemeenten deel aan het werkbezoek, dat plaatsvindt van 7 tot en met 9 april. De reis wordt georganiseerd vanuit de Friese Energietafel (FET) in samenwerking met de Deense ambassade, de Danish Energy Agency en de Danish Board of District Heating.

Lokale coöperaties en gemeenten

In Denemarken zijn ongeveer twee op de drie huishoudens aangesloten op een warmtenet, wat deze verwarmingsmethode tot de meest voorkomende manier van verwarmen maakt. De warmtenetten worden in Denemarken beheerd door lokale coöperaties of gemeenten, die warmte leveren zonder winstoogmerk en tegen betaalbare prijzen.

Tijdens het werkbezoek worden diverse locaties aangedaan, waaronder het multi-utility bedrijf DIN Forsyning in Esbjerg, het multibron warmte- en energiesysteem in Assens, Project Zero in Sønderborg en 's werelds grootste Power-to-X installatie in Aabenraa, die ongeveer 3300 huishoudens van duurzame warmte zal voorzien.

Kosten en delegatie

Vanuit Tytsjerksteradiel gaan naast wethouder Van Zandbergen ook een ambtenaar 'ontwikkelaar duurzaamheid/energie' en een ambtenaar 'projectleider warmtetransitie' mee op reis. De kosten voor de reis worden geraamd op maximaal 1100 euro per persoon. Dit wordt betaald uit het reguliere duurzaamheidsbudget.

De reis wordt afgesloten met een congres op 10 april in Sneek. Na afloop zal een reisverslag met opgedane kennis en mogelijke toepassingen worden gemaakt en gedeeld met de colleges, gemeenteraden en de betrokken ambtenaren.