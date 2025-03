Meerdere woninginbraken in Tytsjerk

TYTSJERK - De politie heeft een onderzoek gestart naar een reeks woninginbraken die vrijdag hebben plaatsgevonden in Tytsjerk. De inbraken vonden plaats tussen 15.00 uur en 23.00 uur in de straten Wylgekamp, Reidfjild en Jachtfjild.

Volgens de politie is er van de dader alleen bekend dat deze zich verplaatst op een scooter. De toegang tot de woningen werd verkregen door openbreken, forceren of inslaan. De vluchtroute van de dader is nog onbekend.

Het is nog niet bekend hoeveel woningen precies getroffen zijn, maar de politie spreekt van "meerdere woninginbraken" in de buurt.

Getuigen gezocht

De politie roept buurtbewoners op om zich te melden als ze verdachte personen of voertuigen hebben gezien in de betreffende straten. Ook mensen die camerabeelden hebben of andere informatie die mogelijk kan helpen bij het onderzoek worden verzocht contact op te nemen met de politie.