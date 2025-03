Hesseljan van Lune (14) vindt eerste ei van Achtkarspelen

lokaal nieuws vr 14 maart 2025, 15:14

AUGUSTINUSGA - De 14-jarige Hesseljan van Lune uit Buitenpost heeft vrijdag rond 13.15 uur het eerste kievitsei van de gemeente Achtkarspelen gevonden. Voor de talentvolle 'aaisiker' is dit niet zijn eerste succes; hij vond eerder al meerdere keren het eerste jeugdei voor Fügelwacht Kollum.

Samen met zijn vader Gerrit, die een week vrij heeft genomen voor het aaisykjen, was Hesseljan op zoek in het gebied bij Augustinusga. Het duo had de locatie eerder al verkend en besloot er nogmaals te kijken. Nadat ze eerst meerdere lege nestjes aantroffen, was het Hesseljan die uiteindelijk een splinternieuw nest met een ei ontdekte.

"Hij begint het nu echt te leren," aldus een nuchtere vader Gerrit, terwijl zijn zoon een gat in de lucht sprong van vreugde. Na deze vondst is 'Het Frije Fjild' van Achtkarspelen voor de rest van 2025 gesloten voor het zoeken naar kievitseieren.