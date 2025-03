Eerste kievitsei van gemeente Ameland gevonden

lokaal nieuws vr 14 maart 2025, 12:41

HOLLUM - Het eerste kievitsei van de gemeente Ameland is vrijdagochtend gevonden door 78-jarige Cor Dokter uit Hollum. De vondst werd gedaan in de polder bij Hollum, nadat Dokter donderdagavond al een parend kievitspaar had waargenomen op dezelfde locatie.

Dokter, die voor het eerst in zijn leven een gemeentelijk eerste kievitsei heeft gevonden, controleerde in de ochtend de nestjes die hij gisteren leeg had aangetroffen. Bij één van deze nesten trof hij het eerste kievitsei van de gemeente aan.

Na enige verwarring over de juiste meldingsprocedure nam Dokter contact op met de vogelwacht Hollum-Ballum. Een bestuurslid van de vogelwacht heeft vervolgens samen met Dokter de vondst geverifieerd en de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) geïnformeerd. Na goedkeuring heeft de BFVW de gemeente op de hoogte gesteld.

Met deze vondst is 'Het Frije Fjild' van Ameland officieel gesloten voor het seizoen 2025.