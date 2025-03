Klok Sint Martinuskerk in Ferwert luidt weer na reparatie

lokaal nieuws vr 14 maart 2025, 11:02

FERWERT - Het vertrouwde klokgelui van de Sint Martinuskerk in Ferwert is weer te horen in het dorp. De klok luidt sinds deze week weer dagelijks om 8.00, 12.00 en 18.00 uur, nadat de gebroken klepel is vervangen.

Begin februari brak de klepel van de hoofdklok af en kwam op de zoldervloer van de kerktoren terecht. Hierdoor bleef het wekenlang stil in het dorp. Voor bijzondere gelegenheden, zoals begrafenissen, werd tijdelijk een andere klok gebruikt.

De kerkrentmeesters gaven de gespecialiseerde firma Vellema opdracht om een nieuwe klepel te maken en te installeren. Deze werkzaamheden zijn nu succesvol afgerond, waardoor de stilte in Ferwert is verbroken.