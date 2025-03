Eerste ljipaai van Smallingerland gevonden

lokaal nieuws vr 14 maart 2025, 10:28

DRACHTEN - Vrijdagochtend, nog voor acht uur, is het eerste kievitsei (ljipaai) van de gemeente Smallingerland gevonden. De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) ontving de melding van de 25-jarige Arjen Biesma uit Nijega (Egbertsgaasten), die voor het eerst in zijn leven als eerste een kievitsei in een gemeente vond.

Biesma trof het nestje met het kievitsei aan op grasland vlakbij zijn woning. Hij was deze week al meerdere keren het veld in geweest, soms in gezelschap van zijn vader, maar zonder succes.

Deze vrijdag besloot hij voor zijn werk nog een laatste poging te wagen en zette zijn wekker vroeger. Zijn inspanning werd beloond toen hij bij twee paartjes kieviten zocht en bij één daarvan het eerste ei aantrof.

Met deze vondst is Het Frije Fjild (het vrije veld) van de gemeente Smallingerland nu officieel gesloten voor het zoeken naar het eerste kievitsei. De BFVW feliciteert op Facebook Arjen Biesma hartelijk met zijn vondst en meldt dat hij vastberaden is om in de toekomst vaker als eerste een gemeentelijk kievitsei te vinden.