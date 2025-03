Dorpsleraar (43) zweeg bij politie over ontucht met 12-jarige

Jan Jelle Klomp do 13 maart 2025, 18:20 regionaal do 13 maart 2025, 18:20

KOLLUM - Een misbruikzaak die het dorp Kollum vorige zomer maanden in zijn greep hield, kwam donderdag tot een (voorlopige) ontknoping in de rechtszaal. Een 43-jarige basisschoolleraar, die zichzelf bij de politie in stilzwijgen hulde, stond op de rechtbank in Leeuwarden terecht voor ontucht met een 12-jarig vriendje van zijn zoontje.

"Mijn leven is veranderd en ik heb zoveel vragen. Waarom heb je het gedaan en waarom was het nodig?​" klonk de pijnlijke boodschap van het jongetje via een afgespeeld spraakbericht. Het audiobericht werd bij hoge uitzondering toegestaan. "Ik zou het liefst willen dat je nooit meer in Kollum komt. En vertel ons alsjeblieft de waarheid..."

De 'meester' van de CBS Prins Bernhardschool in Kollum verliet halsoverkop zijn woonplaats. Na drie dagen hechtenis mocht hij naar huis. "Op die avond werd ik door de burgemeester gebeld dat we weg moesten uit Kollum." Het gezin verbleef dat het weekend in een hotel. Zijn vrouw en kinderen keerden daarna terug naar het dorp terwijl de verdachte weg bleef. Hij hield tijdens de zitting vast aan zijn onschuld.

Ondanks DNA-bewijs op de onderbroek van het slachtoffer bleef hij ontkennen. "Ik vind het vervelend dat hij die ervaring heeft gehad," reageerde de verdachte op de verklaring van het slachtoffer, om er meteen aan toe te voegen: "Dat is niet door mij ontstaan."

Lampje

De rechtszaal, onder voorzitterschap van rechter Marlies Spooren, hoorde hoe het jongetje tijdens een logeerpartij bij zijn vriendje in de nacht van 1 op 2 juni 2024 wakker was toen de Kollumer de slaapkamer betrad. Het slachtoffer verklaarde dat de man met een lampje in de kamer scheen. Onderzoek van de telefoon van verdachte bevestigde dat de camera die nacht inderdaad was geactiveerd.

De Kollumer zou vervolgens onder zijn onderbroek hebben gevoeld en aan zijn geslachtsdeel hebben gezeten. Toen het jongetje op zijn buik ging liggen, zou de verdachte aan zijn billen hebben gezeten. De onderbroek had hij omlaag getrokken.

DNA-bewijs

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) vond het DNA van de verdachte op twee cruciale plekken van de onderbroek van het slachtoffer: aan de binnenzijde van de tailleband aan de achterzijde en aan de buitenzijde van de voorkant van de onderbroek. Volgens het OM paste dit precies bij het verhaal van het jongetje.

"Ik heb geen idee hoe mijn DNA op het boxershort is gekomen," was het enige verweer dat de verdachte kon opbrengen.

Eerdere waarschuwing

Na het bekend worden van deze zaak in de zomer van 2024, kwam aan het licht dat er tien jaar eerder al een incident was geweest. De verdachte had toen seksueel getinte berichten uitgewisseld met een jongen van dezelfde leeftijd, waarbij foto's werden gevraagd en de man had verzocht om de sms'jes te verwijderen. De vader van dat kind had de leraar destijds aangesproken en een "laatste waarschuwing" gegeven.

Toen rechter Bert Dölle hem hiermee confronteerde, reageerde de verdachte opvallend: "Inhoudelijk weet ik daar niets meer van."

"Dat verbaast mij," reageerde Dölle scherp.

Speed en alcohol

De verdachte gaf toe die avond "een flesje of acht" aan alcohol en speed te hebben gebruikt voordat hij thuiskwam. Hij was op een barbecue geweest welke werd gehouden na een voetbalwedstrijd. De speed zou hem "scherper" hebben gemaakt. Hij verklaarde dat hij in de nacht alleen met de platte hand de rug van het kind heeft aangeraakt om te voelen of hij koud was. "Hij lag half onder de dekens en ik heb hem daarna ingestopt," aldus de verdachte. Hij was in de veronderstelling dat het kind sliep.

Het slachtoffer lag op het bewuste moment alleen in de slaapkamer van de zoon van de verdachte. Het zoontje had buikkrampen en hij kreeg na thuiskomst van de verdachte een plekje in de ouderslaapkamer. De verdachte zou naast het bed gaan slapen. Hij zou een dekbed en kussen halen in de slaapkamer waar het slachtoffer lag. Het was de tweede nacht dat het vriendje bleef slapen. De verdachte had er op aangedrongen om een extra nacht te blijven.

Direct verteld

Het slachtoffer vertelde direct na thuiskomst op zondag 2 juni wat er was gebeurd. "Het was wel gezellig, maar ik wil er nooit meer slapen," had hij tegen zijn moeder gezegd toen ze vroeg hoe het was geweest. Daarna vertelde hij huilend dat meester Johannes bij hem op de kamer was gekomen, aan zijn buik had gevoeld en aan zijn piemel had gezeten.

De verdachte moest zich in de dagen daarna op het politiebureau melden. Nog voordat hij wist waarvoor hij moest komen, was hij volgens de politie erg emotioneel en moest hij huilen. Hij gaf aan dat hij veel te vertellen had maar besloot na het gesprek te zwijgen. De verdachte zei tijdens de zitting dat zijn emoties alleen te maken hadden met zijn eigen gezinssituatie.

"Weggehaald van website"

De zaak sloeg in als een bom in het kleine dorp. De advocate van de verdachte, Brianne Helmich, wees erop dat doordat de school zijn naam direct van de website had verwijderd, "voor iedereen in Kollum gelijk duidelijk was om wie het ging." De gevolgen waren desastreus: de man raakte niet alleen zijn baan kwijt, maar ook zijn huwelijk liep stuk en hij moest zijn woonplaats verlaten. Helmich vond dat er onvoldoende steunbewijs was.

Duidelijk en betrouwbaar

Het Openbaar Ministerie (OM) hecht echter veel waarde aan de verklaring van het slachtoffer. Officier van justitie Henk Mous: "Het slachtoffer had een duidelijk consistent en betrouwbaar verhaal." Al het bewijs ondersteunt - volgens de officier - het verhaal van het slachtoffer terwijl de verdachte er geen verklaring voor had. Ook zijn interesse voor jongetjes komt niet uit de lucht vallen. Mous verwijst naar de jongen waarmee seksueel getinte berichten werden uitgewisseld. "Dit past precies in de interesse die de verdachte heeft voor leerlingen van die leeftijd...."

De moeder van het slachtoffer richtte zich tijdens haar spreekrecht rechtstreeks tot de verdachte: "Heb je enig idee hoe het is dat je kind wordt misbruikt door iemand uit het dorp die door iedereen wordt vertrouwd?" Op de vraag of de verdachte wilde reageren antwoordde hij: "Nee..."

Eis: acht maand celstraf

De officier eiste een celstraf van acht maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk. Ook zou de verdachte een vijfjarig beroepsverbod als leraar moeten krijgen. De meervoudige kamer doet over twee weken uitspraak.