De Lawei zoekt (kinderen van) personen 'uit' de Tweede Wereldoorlog

do 13 maart 2025

DRACHTEN - Dit jaar herdenken we 80 jaar bevrijding. Een moment om stil te staan bij het verleden en de verhalen van toen door te geven aan nieuwe generaties. Schouwburg De Lawei in Drachten is op zoek naar (kinderen van) personen die de Tweede Wereldoorlog in Drachten of elders in de gemeente Smallingerland hebben meegemaakt en hun ervaringen willen delen met jongeren.

Op basis van deze verhalen gaan zeven jongeren, onder leiding van theatermaker Sander Juno, aan de slag om een creatieve invulling te geven aan deze geschiedenis. Op 4 en 5 mei presenteren zij in Drachten het resultaat. Dit project is een samenwerking tussen Schouwburg De Lawei en het nationale initiatief Theater Na de Dam.

Met dit project willen De Lawei en Theater Na de Dam onder de deelnemende jongeren, buurtbewoners en bezoekers bewustwording creëren over de geschiedenis van de eigen omgeving en het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. Zo komen er bijzondere ontmoetingen tussen jong en oud tot stand.

Aanmelden

Heeft u een verhaal om te delen? Meld u vóór maandag 17 maart aan via karin@lawei.nl of telefonisch via 06 59 82 66 01 (bereikbaar dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur). De bijeenkomst waarin ouderen met jongeren in gesprek gaan, vindt plaats op zaterdag 29 maart in Schouwburg De Lawei.