Bonifatiuskapel in Dokkum 2000e IMF-project

lokaal nieuws wo 12 maart 2025, 15:46

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

DOKKUM - Het Iepen Mienskipsfûns (IMF) heeft een bijzondere mijlpaal bereikt: gedeputeerde Sijbe Knol overhandigde woensdag een cheque van 1000 euro ter ondersteuning van het 2000e project op de projectenkaart. De eer viel aan de Bonifatiuskapel in Dokkum.

De investeringen via het IMF dragen bij aan de versterking van de leefbaarheid en gemeenschapszin in de Friese dorpen en steden. Sinds de oprichting heeft het IMF al talloze initiatieven ondersteund die Fryslân versterken.

1208 projecten

De afgelopen vijf jaar heeft het Iepen Mienskipsfûns 1.208 grote projecten gesubsidieerd. In deze projecten investeerde de provincie in totaal 21.647.586 euro. Gemiddeld hadden deze projecten een multiplier van 4,6. Dit houdt in dat tegenover elke provinciale euro €4,60 vanuit de Friese gemeenschap komt in de vorm van investeringen vanuit fondsen, particulieren, bedrijven en bijdragen van gemeenten.

Ruim 100 miljoen euro

In totaal hadden de aanvragen de afgelopen 5 jaar een omvang van 101.432.282 euro. Daarnaast werd vanuit het IMF subsidie verstrekt om kleine projecten te draaien tijdens en na de Corona lockdown en voor de Fryslân Ferbynt Dei. Deze projecten samen zorgen ervoor dat er nu 2000 projecten te vinden zijn op de provinciale projectenkaart.

Gedeputeerde Knol: "Het IMF heeft de laatste jaren het verschil gemaakt in Fryslân. Met een investering van 21 miljoen euro door de provincie Fryslân is er meer dan 100 miljoen geïnvesteerd in de leefbaarheid van onze Friese mienskip. Er is in Fryslân bijna geen dorp dat niet bediend is door dit fonds. Hier kunnen we - inwoners, vrijwilligers, organisaties, bedrijven en overheden - trots op zijn met elkaar."