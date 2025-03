Dantumadiel biedt opvang aan jonge vluchtelingen met status

DAMWALD - De gemeente Dantumadiel gaat onderzoeken hoe zij 9 alleenstaande minderjarige vluchtelingen mét verblijfsvergunning kan opvangen. Dit besluit blijft staan, ondanks nieuwe informatie dat het Rijk mogelijk vluchtelingen zonder verblijfsvergunning bedoelde.

Wat is er aan de hand?

Op 25 februari besloot de gemeenteraad van Dantumadiel opvangplekken te onderzoeken voor 9 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv'ers) met een verblijfsvergunning. Een dag later liet de provincie weten dat het Rijk eigenlijk jongeren zonder verblijfsvergunning zou bedoelen.

In de oorspronkelijke brief van het Rijk (20 december 2024) was niet duidelijk om welke groep het ging. De gemeente ging uit van jongeren mét verblijfsvergunning, omdat deze normaal in kleinere groepen worden opgevangen (3-12 personen). Jongeren zonder verblijfsvergunning verblijven meestal in grotere groepen (50-80 personen) in asielzoekerscentra.

Wat gaat er nu gebeuren?

Dantumadiel houdt vast aan het onderzoek naar opvang voor jongeren mét verblijfsvergunning, zoals de gemeenteraad besloot. Als het Rijk later besluit dat dit niet voldoet aan de taakstelling, zal de gemeente bezwaar maken. De gemeente vindt dat de aanvullende informatie te laat kwam, namelijk twee maanden na het oorspronkelijke besluit.

Er is verder nog geen locatie gekozen voor de opvang. De gemeente onderzoekt alle mogelijkheden en houdt inwoners en de gemeenteraad op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.