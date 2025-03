Martin Koolhoven komt met filmcollege naar Gorredijk

regionaal di 11 maart 2025, 12:47

GORREDIJK - Regisseur en filmmaker Martin Koolhoven komt op vrijdag 15 maart met zijn filmcollege 'Koolhovens Keuze' naar Theater De Skâns in Gorredijk. Dit college staat in het teken van Martin Scorsese en zijn film 'The Color of Money'. Aan het begin van het college geeft Koolhoven uitleg aan de hand van meerdere fragmenten. Daarna kijk je samen met de regisseur de film die centraal staat.

Martin Koolhoven is geen onbekende naam in de filmwereld, vooral bekend van zijn indrukwekkende regie in de zeer gewaardeerde films 'Oorlogswinter' en 'Brimstone'.

'Oorlogswinter' wist bijna 1 miljoen bioscoopbezoekers te trekken. Tijdens zijn carrière heeft hij maar liefst 16 Gouden Kalveren in de wacht gesleept, kreeg hij 30 nominaties op zijn naam en ontving hij diverse internationale prijzen. Hiermee behoort hij tot de meest succesvolle filmmakers van Nederland. Martin eet en drinkt film; over hem schreef HP De Tijd ooit dat er celluloid door zijn aderen stroomt.

Tijdens 'De Keuze van Koolhoven' deelt Martin zijn passie voor film met de zaal. Hij loopt langs de films en scenes die voor hem belangrijk zijn geweest om zelf filmmaker te worden. Maar ook waarom deze films zo belangrijk zijn in de filmgeschiedenis. Verder kruipt hij in de huid van de regisseur: waarom heeft hij voor deze aanpak gekozen en welke invloed heeft dat op hoe wij de film beleven? Wat was het doel van de film en wat was de impact? Heeft de regisseur met zijn keuzes zijn doel bereikt…?

Aan de hand van films als Terminator, Jaws, en The Revenant maar ook zijn eigen films Oorlogswinter en Brimstone leert Koolhoven ons op een andere manier naar film kijken.

Het thema van deze avond is Martin Scorsese en de film wordt The Color of Money.

Zaterdag 15 maart 2025 | Aanvang 20:15 uur

Entree: € 20,00 incl. consumptie

