Vernielingen bij voetbalvereniging Augustinusga

lokaal nieuws ma 10 maart 2025, 15:32

AUGUSTINUSGA - Meerdere vernielingen zijn afgelopen week gepleegd op en rondom het sportterrein van voetbalvereniging SV ASC '75 in Augustinusga. Reclamedoeken en een doelnet zijn met een mes kapot gemaakt.

De club roept de verantwoordelijke(n) op om zich te melden om de schade op een nette manier af te handelen: "As feriening mei allegear frijwilligers en sponsorjen besykje wy it sporten foar ek ús as lyts doarp helber te meitsjen. Dan is soks foar ús, bûten de kosten dy't it ek noch mei him mei bringt, in 'mes yn 'e rêch'."

Er zijn volgens de club camerabeelden waarop de dader(s) duidelijk herkenbaar in beeld zijn. De beelden worden online gezet als de dader(s) zich niet meldt.