Gaslek in Dokkum: gebouw aan Omloop ontruimd

lokaal nieuws ma 10 maart 2025, 15:19

DOKKUM - In een gebouw aan de Omloop in Dokkum is maandagmiddag een gaslek ontdekt. De brandweer werden rond het middaguur gealarmeerd nadat er een gaslucht was waargenomen.

Het gebouw is uit voorzorg ontruimd. De brandweer kwam ter plaatse om de bron en omvang van het gaslek te onderzoeken. Ook medewerkers van netbeheerder Stedin zijn ter plaatse gekomen om de lekkage te verhelpen.