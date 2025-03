Lucienne Meinsma (GroenLinks) verlaat de raad van Smallingerland

DRACHTEN - Raadslid Lucienne Meinsma (GroenLinks) verlaat dinsdag de gemeenteraad van Smallingerland. Voorafgaand aan de laatste gemeenteraadsverkiezingen had Meinsma al kenbaar gemaakt halverwege deze raadsperiode te willen stoppen met het raadswerk.

Vorig jaar droeg ze het voorzitterschap van de fractie al over aan raadslid Peter Lesterhuis. Jille Booi zal haar plaats innemen in de raad. Tot de volgende verkiezingen blijft Meinsma als fractievertegenwoordiger actief.

Betrokken

Meinsma is altijd maatschappelijk betrokken geweest. Ze heeft actief bijgedragen aan de oprichting van de wijkraad de Venen en was lid van de ouderraad en medezeggenschapsraad op de scholen van haar kinderen. Vanaf het moment dat Meinsma stemgerechtigd werd, ging haar stem consequent naar vrouwelijke kandidaten.

Verbinding

​In 2006 werd Meinsma politiek actief in Smallingerland: eerst als fractie-assistent en later als commissielid. Vanaf 2018 vervulde zij een prominente rol in de gemeenteraad. In haar werk zocht ze steeds de verbinding met anderen en zette ze zich in voor toekomstgerichte oplossingen.

Meinsma staat ook bekend als pleitbezorger van de inclusieve samenleving. Ze vindt het belangrijk dat iedereen vertegenwoordigd is, ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht of geaardheid. Een uitspraak die haar typeert is: "Iedereen doet ertoe en iedereen doet mee."