Spanjaard slaat stapper met bierglas in het gezicht in Dokkumer café

regionaal ma 10 maart 2025, 14:15

LEEUWARDEN - Een mishandeling met een glas in een uitgaansgelegenheid in Dokkum leverde een in Leeuwarden woonachtige Spanjaard (24) een werkstraf op van 180 uur.

Diepe snee en schrammen

Medio september vorig jaar kreeg de Spanjaard het aan de stok met de broer van het latere slachtoffer in een café aan de Markt in Dokkum. De broer zou de Spanjaard om hebben geduwd. Toen de man overeind kwam, sloeg hij het slachtoffer met een bierglas ter hoogte van de slaap tegen het hoofd. Het slachtoffer liep een diepe snee op en schrammen bij de wenkbrauw en onder het oog.

Wond met zes hechtingen dichtgemaakt

Op de spoedeisende hulp werd de wond met zes hechtingen dichtgemaakt. De man had een hersenschudding. De Spanjaard zei op de zitting dat hij zich niets kon herinneren, behalve dat hij was omgeduwd en door een beveiliger was meegenomen. Iemand met een glas slaan was niet iets dat bij hem paste, voegde hij eraan toe.

Bewust met het glas geslagen

Volgens de broer van het slachtoffer sloeg de Spanjaard bewust met het glas. De Spanjaard had gedronken, volgens de beveiliger praatte hij met dubbele tong en rook hij naar alcohol. Op de vraag van de rechter hoe het mogelijk was dat hij zich niets kon herinneren, antwoordde de man – met behulp van een tolk Spaans - dat het donker was in het café en dat hij klappen had gekregen.

Bloedspetters op de broek

Hij had bloedspetters op de broek, was de officier van justitie opgevallen. Op de vraag hoe dat was gekomen antwoordde hij dat hij dat niet wist. Voor de officier was klip en klaar dat de verdachte degene was die met het glas sloeg. De broer had de man aangewezen toen hij in de politieauto zat.

"U was hartstikke dronken en vervelend"

De officier sprak van "een naar feit". "U was volgens mij hartstikke dronken en vervelend". Het slachtoffer raakte als gevolg van de mishandeling – tijdelijk – arbeidsongeschikt. "Dat zijn grote gevolgen van een gezellig avondje stappen", aldus de officier. Zij eiste een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand.

Uiteenlopende signalementen

Advocate Renske Klunder vond dat haar cliënt moest worden vrijgesproken. De verschillende verklaringen liepen uiteen en getuigen hadden uiteenlopende signalementen gegeven van de dader, betoogde de raadsvrouw. Ook was hij niet gewond aan de hand. Als haar cliënt al had geslagen dan was het uit zelfverdediging, stelde Klunder.

5000 euro smartengeld

De rechter achtte bewezen dat de Spanjaard degene was die met het glas heeft geslagen. "Het is bijzonder kwalijk dat u zomaar iemand met een bierglas in het gezicht slaat, terwijl u een conflict had met iemand anders". De rechter nam de geëiste werkstraf over. Omdat de man geen strafblad had, kreeg hij geen voorwaardelijke celstraf. Hij moet wel 5000 euro smartengeld betalen aan het slachtoffer.