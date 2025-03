Broekster Boys in keurrijk duel ruim langs Blauw wit '34

zo 9 maart 2025

DAMWALD - Lang werd er al uitgekeken naar dit duel. De brigade van Bruin trad in het rood- zwarte thuis tenue aan tegen Blauw Wit van oud-trainer Zwart. Zwart werd natuurlijk vriendelijk ontvangen door de vele supporters en spelers maar met de opgebouwde band van de afgelopen jaren hoefde hij bij zijn terugkeer op t Halehonk niet te rekenen op kadootjes. Broekster Boys had ook nog eens wat goed te maken want in de uitwedstrijd werd kansloos met 4-0 verloren.

Het was een prachtige zonnige dag, het veld lag er goed bij en de toeschouwers waren in grote getale aanwezig. Ze kregen daar geen spijt van want het zou een bijzonder wedstrijd worden. De beste kansen waren voor Broekster Boys. In de 15e minuut lanceerde Hedgar Hoekstra zichzelf met een prachtige passeerbeweging maar Jos Regnerus kon de actie helaas niet bekronen tot een doelpunt.

Niet veel later werd een schot van Riemer Doornbos gepakt door keeper Wilpstra maar het bleek het begin te zijn van een bijzonder kwartiertje voor de aanvoerder. Hedzer Prins moest bij de eerste uitval van Blauw Wit aan de noodrem trekken om de angel uit een counter te halen. Het koste hem een gele prent van de overigens prima leidende Maurice Plat. De toegekende vrije trap werd scherp voor het doel gegooid waar Riemer Doornbos de bal ongelukkige tegen de borst kreeg en zijn naamgenoot Riemer Hoekstra passeerde.

Jan Tijtsma zorgde er een paar minuten later voor dat de teleurstelling omgezet werd naar vreugde. De pass van de vleugelspits was op maat en het schot van Riemer welke iets van richting werd veranderd plofte zomaar achter de doellijn. Schade hersteld en opnieuw op zoek naar de voorsprong was het devies van Bruin. Riemer Hoekstra hield even later met een prima redding zijn ploeg op gelijke stand. Broekster Boys kon even later niet profiteren van een grabbelden Wilpstra maar het duurde niet lang voordat de Leeuwarder sluitpost toch weer mocht vissen.

Het was opnieuw Riemer Doornbos die een pass op maat kreeg en het aandurfde om de bal van een dikke 20 meter op het doel te plaatsen. Met een prachtige curve verdween de bal in de kruising en was er de verdiende voorsprong voor Broekster Boys. Aan de kant werd er al gekscherend gepraat over een bijzondere Hattrick. Broekster Boys bleef de bovenliggende ploeg maar kwam goed weg toen Rens Merkus de paal raakte bij een diagonaal schot. Daarna had het ook zomaar weer 3-1 kunnen worden en met dat gegeven dat het dus toch niet zoveel krachtsverschil zit tussen beide ploegen werd de rust bereikt.

De opdracht van Zwart was daarna duidelijk. Blauw wit kwam goed uit de kleedkamer en drukte Broekster Boys naar achteren. Het leverde hen binnen een minuut een goede kans op maar de voorsprong voor Broekster Boys bleef staan. Toen de storm langzaam verdween sloeg de thuisclub genadeloos toe. Na een mooie actie van Bauke Jan Douma wist de topscoorder Vincent Hoekstra weer eens toe te slaan.

Na de 3-1 was Blauw Wit het wel even kwijt en kreeg het direct een genadeklap. Met een prachtige actie van de weer in vorm komende Jan Tijtsma was het opnieuw Vincent Hoekstra die wist te scoren. De 4-1 werd uitbundig gevierd en dat zou toch wel de definitieve tik zijn? Beide ploegen gingen daarna hun reservespelers in stelling brengen maar het maakte niets meer uit.

Broekster Boys toonde meer werklust dan de "stadjes" en daar had Zwart de afgelopen week al zo op gehamerd. In de 69e minuut werd het nog mooier voor de thuisploeg. De 5-1 van Bauke Jan Douma werd in eerste instantie afgekeurd door de neurale assistent-scheidsrechter maar op aandringen van aanvoerder Doornbos ging de scheids het geval toch nog maar eens bespreken met zijn assistent. Het VAR-moment leverde net zoals we zo vaak op tv zien het 2e juichmoment op waardoor de thuisploeg het doelpunt ook twee keer mocht vieren.

Blauw Wit kwam daarna nog een keer gevaarlijk door maar met een katachtige redding voorkwam Riemer Hoekstra dat hij door de tegenstander gepasseerd werd. De gifbeker voor Blauw Wit was nog niet leeg want ook invaller Piet Wessel Dijkstra wist na een mooi overstapje van Bauke Jan Douma het net nog te vinden. De aanvaller, die de laatste periode te kampen heeft met wat lichte blessures, kwam daarmee weer een doelpuntje dichter bij de titel topscoorder aller tijden en heeft Stephan Overkempe inmiddels in het vizier. Beide trainers waren het er na afloop over eens. De overwinning van Broekster Boys was dik verdiend en werd met livemuziek nog lang gevierd.

Door de overwinning staat Broekster Boys stevig op de 2e plek in de tussen stand. 3 punten achter op koploper PKC en door de overwinning van Oranje-Nassau op Be Quick is het verschil met nummer drie opgelopen naar 4 punten. En laat Oranje-Nassau nou net de volgende tegenstander zijn. De Groningers staan voor hen op een teleurstellende 8e plaats met 24 punten maar hebben de afgelopen weken goede resultaten behaald. Uitschakeling in de beker na strafschoppen tegen een 4e divisionist, een gelijkspel tegen PKC en nu dus de overwinning op de op de derde plaats staande Be Quick Groningen.

Een niet te onderschatten ploeg dus die niets meer te verliezen heeft en vrijuit kan spelen. En dat zijn misschien wel de lastigste tegenstanders. Met de overwinning op Blauw wit heeft Broekster Boys ook goede zaken gedaan voor de 2e periode. Het staat op de eerste plaats en moet zondag afwachten of Velocitas punten verspeeld tegen Rolder Boys. In dat geval....

