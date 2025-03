VV Buitenpost loopt punt in op nummer drie na gelijkspel

zo 9 maart 2025

BUITENPOST - Op een zonovergoten Sportpark De Swadde is Buitenpost niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel tegen SC Stiens. De bezoekers kwamen al snel op voorsprong door een mooie vrije trap van Gerrit Winkel. Daarna trok Stiens zich terug en wist Buitenpost ondanks een grote hoeveelheid balbezit maar een keer te scoren. Uit een scrimmage tekende Bernd Douma voor de gelijkmaker.

Na de vroege tegentreffer kwam de grootste kans van de eerste helft op naam van Joran Olijve. Roan van der Weij maakte een goede actie op de rechterflank en gaf voor op Olijve, die de bal op zijn bovenbeen aannam en hard op de onderkant van de lat schoot.

Buitenpost moest wachten op de 62e minuut tot de gelijkmaker viel. De defensie van Stiens had moeite met het wegwerken van een voorzet van Willem de Boer. Na een redding van de doelman en drie verdedigende blokken was het Bernd Douma die van dichtbij de 1-1 maakte. Hiermee was de aanvalsdrift van Buitenpost nog niet gestild. Onder anderen Gerbrand Waaksma en Roan van der Weij waren dicht bij een treffer, maar Stiens-sluitpost Danyo Zunnenberg werd niet meer gepasseerd.

"Uiteindelijk is 1-1 teleurstellend, we hadden moeten winnen", aldus Buitenpost-trainer Kevin Waalderbos. "Zij hadden met een vroege voorsprong precies waar ze naar op zoek waren en konden hun geliefde spelletje spelen. Daar hebben wij veel energie tegenover gezet, we hebben keihard gewerkt. Het hielp niet mee dat het spel zo vaak stillag. Dat deed Stiens slim en goed."

Buitenpost staat met dertig punten op de vierde plaats, twee punten achter Be Quick 1887 dat met 1-2 verloor van Oranje Nassau. Broekster Boys heeft zes punten meer dan de Blauwkes, koploper PKC'83 negen. "We komen een punt dichter bij de top 3, maar dat hadden er drie moeten zijn", besluit Waalderbos.

WVV, Rolder Boys en Roden zijn de volgende tegenstanders voor Buitenpost. Alle drie hebben een eindsprint nodig om zich veilig te spelen in de eerste klasse H. Er zijn nog negen speelrondes te gaan. De Blauwkes zijn nu vijf wedstrijden op rij ongeslagen.

Opstelling Buitenpost: Kevin van der Meulen (C), Wim de Vries, Bernd Douma, Edwin Schaafsma, Youri Sletering, Joran Olijve (77. David Albert Villalta), Willem de Boer, David Kazimier, Rik Weening (77. Rolf Dijk), Roan van der Weij, Gerbrand Waaksma

Gele kaarten: Joran Olijve en Edwin Schaafsma

Scoreverloop: 0-1 (11. Gerrit Winkel), 1-1 (62. Bernd Douma)

Pupil van de week: Jayden Schraag