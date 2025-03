VV Kollum wint wederom van vv Eastermar

zo 9 maart 2025

EASTERMAR - VV Kollum speelde zaterdag de uitwedstrijd op sportpark de Burgerkamp van VV Eastermar. Voor veel Kollumer spelers en stafleden, maar ook voor de weer talrijk aanwezige supporters uit Kollum gold dat ze zich niet (meer) konden herinneren hoe de accommodatie van vv Eastermar eruit zag. Een ieder was blij verrast: een prachtig hoofdveld en een mooie kantine annex kleedgebouw. Maar belangrijker nog: een gastvrije ontvangst! En het prachtige weer deed er een schepje bovenop om er een mooie voetbalmiddag van te maken.

Vooraf beloofde het een spannende wedstrijd te worden. Kollum won de heenwedstrijd weliswaar met 3-1, maar dat had voor hetzelfde geld een gelijkspelletje kunnen zijn. Hoofdtrainer Jan Mulder waarschuwde de Kollumers daarom in de westrijdbespreking: deze ploeg staat te laag, ze blijven gaan, het is vv Eastermar te prijzen dat ze ondanks de plek op de ranglijst blijven vertrouwen op hun eigen speelstijl. Er moest dus heel wat gebeuren om de 3 punten mee naar Kollum te kunnen nemen.

En VV Kollum startte uitstekend! Al in de 2e minuut van de wedstrijd diende de eerste grote kans zich aan. Een goeie pass van Marc Wijma op Olke de Wit kwam via Daan Adrichem weer bij Olke terug, maar zijn schot ging helaas net naast. Nog in dezelfde 2e minuut kon gelukkig toch de 0-1 op het scorebord worden bijgeschreven toen de keeper van Eastermar na goed druk zetten van Olke de Wit de bal inleverde bij Jan Postmus. Het was voor Jan vervolgens een koud kunstje om te scoren.

Het was duidelijk een wake-up call voor vv Eastermar want hoewel Kollum het meeste balbezit bleef houden, vanaf de 0-1 achterstand groeide de ploeg langzaam in de wedstrijd. In de passing waren de Kollumers te slordig om het veldoverwicht in kansen om te zetten, en dan loop je het gevaar om het deksel op de neus te krijgen. In de 13e minuut was het bijna zover. Een grote kans voor Eastermar, maar het schot ging voorlangs.

De opluchting was daarom groot toen scheidsrechter Leenknecht in de 17e minuut een penalty gaf aan vv Kollum omdat Thieme Brandsma werd omarmd in het strafschop gebied. Olke de Wit nam zijn verantwoordelijkheid en scoorde de 0-2.

Eastermar had even tijd nodig om deze klap te verwerken en Kollum kreeg de wind in de rug op het windstille sportpark Burgerkamp. In de 26e minuut was het Luuk Piersma die met een mooie steekpass Olke de Wit bediende, maar zijn kiezelharde schot werd fantastisch gered door keeper Max Dam van Eastermar.

In de 32e minuut had een vrije trap van Thieme Brandsma een beter lot verdiend, maar de bal ketste via de lat over de achterlijn. Een minuut later koos Thieme ervoor om een vrije trap niet rechtstreeks op goal te schieten maar om Olke de Wit in scoringspositie te brengen. Olke kreeg de bal net niet onder controle. En zo bleef vv Eastermar in de wedstrijd.

De voetbalwetten zijn er niet voor niks, en dus scoorde Eastermar in de 36e minuut de aansluitingstreffer vanuit een corner. In het laatste deel van de 1e helft ging op het op en neer qua spel en ook qua kansen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Eastermar met een vrije trap in de 42e minuut (die via de kruising het veld weer in ketste) het dichtst bij een treffer was. Maar met een 1-2 stand werd gefloten voor de rust.

In de 2e helft kwam Max de Jong in het veld voor Piter Voersma. Kollum pakte het initiatief en ging op zoek naar een uitbreiding van de voorsprong. VV Eastermar had moeite met het tempo van vv Kollum en had meerdere overtredingen (met gele kaarten tot gevolg) nodig om de Kollumers af te stoppen. De oranjehemden voetbalden goed in deze fase en kwamen tot een aantal prima aanvallen en dito kansen. Het was wachten op de 3e Kollumer goal.

In de 60e minuut mocht de uitstekend spelende kilometervreter Jan Postmus de dug-out op zoeken. Zijn vervanger was Sil Koster die de laatste 30 minuten van de wedstrijd zeer goed inviel. Want mede dankzij Sil scoorde Max de Jong in de 62e minuut de dik verdiende 1-3. De aanval die hier aan voorafging werd door Max zelf opgezet. Sil controleerde de pass van Max, behield het overzicht en legde de bal panklaar neer voor Max die na een mooie passeerbeweging vanaf randje 16 de keeper kansloos liet met zijn geplaatste schot.

In de 64e minuut zagen we een flitsende aanval van Kollum die een beter lot verdiend had. Helaas ging het schot van Sil Koster net naast.

In de 69e minuut moest de niet geheel fitte Johan Schat het veld verlaten en werd Patrick Holwerda gebracht.

Door het warme weer begonnen de krachten bij Kollum langzaam weg te vloeien en kon Eastermar ook weer af en toe van zich doen spreken. Gevaarlijke corners en een gevaarlijke uitbraak in de 78e minuut waren een voorbode voor een spannende eindfase. Gelukkig verkleinde Marcel Kempenaar zijn goal goed in die 78e minuut waardoor het schot van Eastermar net voorlangs ging. In de 80e minuut werd Randy van Malsen ingebracht voor de leeggestreden Daan Adrichem.

VV Eastermar bleef knokken en kreeg in de 90e minuut loon naar werken toen scheidsrechter Leenknecht ook nu terecht floot voor een penalty na een overtreding op spits Willem Veenstra. Sijtze Nijboer schoot de bal goed in en scoorde de 2-3.

De 4 minuten blessuretijd stond uiteraard bol van de spanning want Eastermar kreeg weer hoop op een puntendeling. Een paar gevaarlijke corners die nog volgden konden niet verzilverd worden waardoor vv Kollum uiteindelijk verdiend de punten mee naar huis kon nemen.

Volgende week speelt vv Kollum om 14.30 uur een thuiswedstrijd tegen vv Noordburgum en hoopt de ploeg van Jan Mulder en Johannes de Vries een flitsende start te maken in de 3e periode.