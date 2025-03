Harkema-Opeinde in slotfase ten onder bij Lions '66

Klaas Dijkstra zo 9 maart 2025, 17:17 sportnieuws zo 9 maart 2025, 17:17

HARKEMA - Harkema-Opeinde heeft de uitwedstrijd tegen Lions'66 met 3-2 verloren. Zeven minuten voor afloop scoorden de hoofdstedelingen het winnende doelpunt. Dit suggereert een sneu verlies voor de Harekieten, toch was het dat niet.

Een uur lang kon het bij vlagen heel aardig spelende Harkemaster gezelschap stand houden tegen de Leeuwarders. Daarna werd het – niet geholpen door een trio uitvallers - vooral een kwestie van tegenhouden en was het derhalve terecht dat de thuisploeg met de zege aan de haal ging.



Lions en Harkema-Opeinde maken er op het zonovergoten sportpark aan het Kalverdijkje direct na het eerste fluitsignaal van de uitstekend leidende arbiter Zijlstra een open wedstrijd van. Het balletje bij de bezoekers gaat aardig rond, in de zevende minuut blijkt dat dit geenszins een garantie is voor succes.

De eerste kans van de gastheren wordt direct in een doelpunt omgezet. De net buiten het strafschopgebied staande Denzel Dijkstra denkt geen twee keer na als hij de bal na een afgeslagen voorzet voor zijn voeten ziet belanden en knalt strak raak. Lions krijgt in het eerste bedrijf meerdere kansen om de score te verdubbelen. Jake Goldsmith schiet na een kwartier voorlangs, een subtiel lobje van Ashley Birkenholz hobbelt naast en keeper Martin Alma redt uitstekend op inzetten van Robin van der Meulen en diezelfde Birkenholz.

Doet Harkema in aanvallend opzicht dan helemaal niets? Zeker wel. Met hele aardige combinaties wordt er meer dan eens voor hectische situaties gezorgd voor het doel van keeper Rinsma. Roan Alssema komt een teenlengte tekort na een voorzet van Andries From, diezelfde Andries From ziet de Leeuwarder goalie in de 37ste minuut ternauwernood redding brengen als hij het doel onder vuur neemt na een formidabele crosspass van Alex van der Tuin.

Omdat ook enkele voorzetten, soms met kunst- en vliegwerk geen succes opleveren, lijkt het eerste bedrijf afgesloten te worden met de ene Leeuwarder treffer, tot de 45ste minuut is aangebroken en Sytze Wouda, staand voor de dug-out van Harkema de bal richting het vijandelijke doel slingert. Of het een schot op doel of een voorzet was zal gehuld in nevelen blijven, feit is dat het leder prachtig in de bovenhoek zeilt en er wordt gerust met een 1-1 stand.



Een psychologisch prachtig moment om te scoren, zo wordt vaak gezegd. Dit blijkt twee minuten na de pauze als Alex van der Tuin zijn pegel via een Leeuwarder verdediger in de touwen terecht ziet komen. In een tijdsbestek van drie minuten heeft Harkema de score om weten te draaien. Het ziet er dan hoopvol uit voor de Wâldploeg, zeker als de keihard werkende Geert van der Tuin de zoveelste goede crosspass van broer Alex van der Tuin perfect aanneemt en aan kan leggen, doch zijn schot op het laatste moment geblokt ziet worden.

Lions heeft dan in de gaten dat het aan de bak moet voor een goed resultaat en zal het heft direct hierna weer in handen nemen. Blessureleed aan Harkemaster zijde helpt de gasten bepaald niet: nadat Roan Alssema halverwege al in de catacomben is achtergebleven moeten ook Jesper Hoeksma en Sytze Wouda vroegtijdig de aftocht blazen. Lions, met routinier Joni Gregoria als slot op de deur zal achterin niets meer weggeven. Steeds als er gevaar dreigt wordt het leder naar voren gepoeierd, aldaar weten de Leeuwarder voorwaartsen wel raad met het ronde speeltuig.

Met de beresterke Ashley Birkenholz heeft de Harkema-verdediging houden en keren, ook de kleine, getructe invaller Mostafa El Marini ontpopt zich tot een handenbinder van het zuiverste water. Hij is het ook die in de 58ste minuut de gelijkmaker in de touwen puntert nadat er weer een vuurpijl wordt gelanceerd richting het doel van Martin Alma.

Mede door diezelfde Alma blijft de 2-2 stand bijna een halfuur op het scorebord staan. Prima reddingen op schoten van Ashley Birkenholz en Gillian Dijkstra houden Harkema in de race, ook brengt de paal redding op een inzet van Jake Goldsmith. Toch moet ook Alma in de 83ste minuut het antwoord schuldig blijven als hij voor de zoveelste keer Birkenholz voor zich op ziet duiken en het deze keer wel raak is.



Gezien de omstandigheden heeft Harkema-Opeinde het in de Friese hoofdstad naar behoren gedaan. De overwinning van Lions was zonder meer verdiend, toch werd de met veel individuele kwaliteit gezegende Leeuwarder formatie het vuur aan de schenen gelegd door de mannen uit het oosten van de provincie. Volgende week begint de strijd om de derde periodetitel. Een mooie gelegenheid voor Harkema-Opeinde om weer op het winnende pad te geraken.