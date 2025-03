Queen of the Court op de Kollumer banen

lokaal nieuws zo 9 maart 2025, 11:36

KOLLUM - Op zaterdag 8 maart vond op de Kollumer "banen" een vrouwentoernooi plaats: Queen of the Court. Dit unieke toernooi, georganiseerd door Wieger Rekker in opdracht van school voor het vak BSM, bracht sportieve dames samen op zowel de tennis- als padelbaan. Het evenement was bovendien perfect getimed, aangezien het samenviel met Internationale Vrouwendag.

Het initiatief voor dit evenement kwam van Remko Rekker, die een leuk en sportief toernooi voor vrouwen wilde organiseren. En alles klopte: het weer was prachtig, de sfeer was geweldig, en de sportieve strijd was volop aanwezig.

Programma en sfeer

Na het welkomstwoord en de uitleg van Wieger, begon de strijd op de tennis- en padelbanen. Tussen het spelen door genoten de deelnemers van heerlijk eten, waaronder soep, pasta en heerlijke kip, die zorgden voor de nodige energie en gezelligheid.

Tennis

Bij het tennistoernooi streden acht deelnemers, verdeeld over vier koppels, om de titel. Het was een spannende strijd waarbij drie koppels gelijk eindigden in punten. Uiteindelijk werden Petronella Kuiken en Annemiek Tabak uitgeroepen tot winnaars op basis van het gamesaldo. Zij mogen zich met trots Queen of the Court Tennis 2025 noemen.

Padel

Het padeltoernooi werd gespeeld door 10 koppels, verdeeld over 2 poules. Na een reeks spannende wedstrijden vond de finale plaats tussen de poulewinnaars Rena Wijnstra / Anneke Hiemstra en Lijsbert Meirink / Ieteke Beerda. Het laatste koppel kwam als glorieuze winnaar uit de strijd en veroverde de titel Queen of the Court Padel 2025.

Een geslaagd toernooi

Het was een geslaagd toernooi, waarbij sport, gezelligheid, lekker eten en natuurlijk het prachtige weer perfect samenkwamen. De deelnemers en toeschouwers kijken met plezier terug op een geweldig Queen of the Court toernooi en zien uit naar de volgende editie.

FOTONIEUWS