Jos gaat los: Ongepaste drukte

Toeristen? Laat ze lekker weg blijven!

Beginnen ze er weer over, die Friese autoriteiten. Praten elkaar allemaal na: er komt nauwelijks tien procent meer aan vakantiegangers, de komende jaren. Hebben ze uitgerekend, met hun koffiedik. Dat moet meer worden. Meer is beter, vinden onze bestuurders. Belangrijk voor de Friese economie, zeggen ze.

Alleen komt er niks van. Gelukkig maar.

De Lelylijn-filosofie. Allang achterhaald. Dat spoor moet er helemaal niet komen: we gaan daar heel Friesland overhoop halen voor een gepasseerd station! Een absurd duur plan, gedroomde meerwaarde voor een handjevol Friese dwazen met een minderwaardigheidscomplex.

Vele miljarden, die hooguit een kwartiertje reistijdwinst opleveren. Daarvan kunnen we elke Fries, die de komende vijftig jaar op Schiphol moet wezen, evengoed per taxi laten brengen. En weer ophalen ook, over de Afsluitdijk. Houden we nog miljarden over, voor leuke dingen. Veel beter ook voor de Friese taxi-economie.

Als die malle Friezen nou maar eens iets zouden willen aannemen van een simpele vakantieganger, hier. Die zegt: de attractie van Friesland zit 'm er in dat je hier vrijwel nooit andere vakantiegangers tegenkomt. Wat een verademing.

Oeoeoe, Friesland, geloof mij nou: de toeristische aantrekkingskracht van het Noorden is dat je hier, desnoods in de regen, uren over een dijk kunt fietsen of wandelen, lekker uitwaaien zonder iemand anders te zien! Kom daar eens om in dat overlopen Hollandse gekkenhuis.

Overal nerveuze drukte en onontkoombare herrie. Ga nou eens rustig bij Wierum op de zeedijk zitten. Daar, bij dat Maria-kerkje, je kunt er zo naar boven klimmen. Geen kip, niemand! Alleen zeevogels en het uitzicht: wat een sereniteit. Friesland ten voeten uit.

Intense vredigheid, het volkomen niks. Je stapt even later dat dorpscafe binnen, vlakbij op die andere hoek en daar spelen dan de kinderen van de amateur-cafebaas op de houten vloer met hun autootjes. Ze hebben er de lekkerste uitsmijter van het hele Noorden, en de allerhartelijkste bediening.

Friesland is het geheime briljantje van Nederland. Laat dat zo blijven!

Soms rijden wij langs Dokkum, even een harinkje eten in Lauwersoog en dan het Grunningse Noordpoldergebied in, zegmaar rond de Burens, richting Warffum: er is ook daar volstrekt niets te doen. Juist dat is de immense aantrekkingskracht van dit gebied.

Wondermooie zielerust, je komt er door gehuchten waar je nog zomaar een spontaan praatje kunt maken met een toevallige kunstenaar of een schapenboer, die het kennelijk net zo leuk vinden om jou te zien als andersom. Den Andel, ook zo'n juweeltje. Kruisweg, Wierhuizen, Molenrij, Kleine Huisjes, zo heet het daar. De dagschotel in het dorpscafe in Kloosterburen! Dat noem ik nou vakantie.

Onze schitterende Wâldse dreven, door bosrijk Friesland, zo een prachtig gebied. Zodra de zon er maar even door de bomen speelt! Meestal gebeurt er helemaal niets en dat, uitgerekend dat, is het allermooiste.

Nee hoor, dat mag niet. Onze bestuurderen wil reuring. Bussen vol toeristen, allemaal tegelijk naar hetzelfde Sterrenkijkmuseum, zodat de lol er daar meteen af is. De kassa moet rinkelen, hoe meer lawaai hoe beter. Er moeten ook meer hotels komen, vinden ze, want dan komen de toeristen vanzelf, om hun geld uit te geven.

Laat ze liever thuisblijven, die onaangepaste druktemakers.

