Unieke uitslag bij de derby tussen Dokkum en Anjum

sportnieuws zo 9 maart 2025, 09:09

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

DOKKUM - In de rijke historie van de klassieker tussen Dokkum en Anjum was het nog niet eerder voorgekomen dat de wedstrijd in een doelpuntloos gelijkspel eindigde. Meestal staan de ontmoetingen tussen beide teams in het teken van volop strijd en regelmatig de goalie van de tegenpartij de trieste gang naar het net te laten maken. Strijd was er volop afgelopen zaterdagmiddag. De beide doelwachters gingen echter met een clean shirt van het veld.

Puzzelen

Trainer Tinus Huisma en leider Klaas Zijlstra hadden in de dagen vooraf een puzzel te maken. Vier vaste basisspelers ontbraken. Eén door een schorsing, de drie andere selectie spelers stonden op de lange latten verderop in Europa in een wintersportgebied. De puzzelstukjes vielen na tweemaal vijf en veertig minuten prima in elkaar. Een verdienstelijk en terecht punt werd meegenomen vanaf het Harddraverspark te Dokkum.

Drie corners, twee keer de paal en een kans.

Het begin van de wedstrijd was veel belovend. Anjum kreeg drie corners op rij. Het leverde enkele hachelijke momenten op voor het doel van Hylcardo Bakker. Aan de andere kant kwam Anjum in de openingsfase met de schrik vrij toen Nick de Bruin en Dennis de Bruin in een tijdsbestek van twee minuten het aluminium wisten te raken. De toeschouwers, de teller stopte bij 202, gingen er eens goed voor zitten. Ze kwamen bedrogen uit.

Eigenlijk viel er slechts één kans gedurende de eerste helft te noteren voor de thuisclub. Tenny Anastatia wist de bal uit een voorzet niet de juiste richting mee te geven. De bal verdween in de ballenvanger achter het Anjum doel. Nee, het spannendste moment voor de aanwezigen was op het moment dat de speaker de uitslag van de verloting bekendmaakte.

Hetzelfde spelbeeld, maar nu met kansen

De toeschouwers zagen in het tweede bedrijf hetzelfde spelbeeld. Twee hard werkende ploegen op jacht naar de openingstreffer. Wat in de eerste helft niet lukte, daar slaagden de beide teams na de thee wel in: kansen creëren.

Zo werd een schot van Sander van der Ploeg geblokt, en zocht Sijtse Koree het doel aan de andere kant van het veld iets te hoog. Vervolgens was het weer de beurt aan de thuisclub. Gelukkig voor de Anjumers wist Lukas Zijlstra zijn directe tegenstander van een score af te houden juist op het moment dat deze de bal wilde binnen tikken.

Halverwege de tweede helft kwam de thuisclub met de schrik vrij toen zowel Johan Boersma als Sijtse Koree in kansrijke situatie een treffer wilde forceren. De scrimmage in het Dokkumer doelgebied leverde een overwinning op voor de verdediging van de gastheren.

Zegekar niet te vinden

Hetzelfde spektakelstuk diende zich enkele minuten later aan de andere kant van het veld aan. Nu was het de beurt aan de verdienstelijk invallende keeper Anne Weening die tot tweemaal toe zijn talenten moest tonen. Het was meer dan genoeg om de "nul" te houden.

Met de invallers, de youngsters Kees Sonnema en Thomas Boersma, probeerde Anjum in de slotfase nog de Dokkumers aan de zegekar te binden. Helaas voor de Anjumers was deze kar zaterdag niet te vinden en eindigde de sportieve derby in een terechte 0-0 brilstand.

Conclusie: Anjum nam een verdienstelijk punt mee vanaf het Harddraverspark te Dokkum. Na 17 wedstrijden staat Anjum op een gedeelde achtste stek in de vierde klas C. Met de uitwedstrijd tegen V en V'68 voor de boeg, heeft Anjum zes punten voorsprong op de gastheren van komende zaterdag. Dit zespuntenduel begint zaterdagmiddag om 14.30 uur op het sportpark te Garyp.