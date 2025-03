Vrachtwagen ramt 'welkomstpoort' in Kootstertille

regionaal za 8 maart 2025, 18:08

KOOTSTERTILLE - Een toegangspoort in Kootstertille is zaterdagmiddag geramd door een vrachtwagen. De poort was geplaatst als 'welkomstpoort' voor de Stertil Survival Run die zondag wordt gehouden.

De Alde Dyk was - als gevolg van de half in elkaar gezakte poort - enige tijd niet beschikbaar voor het doorgaande verkeer. De vrachtwagen had een giek iets te hoog staan waardoor de poort werd geraakt.

Vrijwilligers van de Survival Run zijn in actie gekomen om de poort af te breken zodat het verkeer weer veilig het winkelcentrum kan passeren. Om de poort neer te halen is een verreiker gebruikt.

Deelnemers van de wedstrijd zouden de poort als brug gebruiken, om de weg over te komen zonder dat het verkeer er overlast van had. Het lukt niet om de brug voor de wedstrijd weer op te bouwen. Er worden nu verkeersregelaars ingezet.

