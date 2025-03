Griepvirus en Exstudiantes Zwolle vellen Libertas

Jouke Dantuma za 8 maart 2025, 10:47 sportnieuws za 8 maart 2025, 10:47

DAMWALD - Het siert Symen Abe Hoekstra, trainer-coach van Libertas, dat hij zich nooit verschuilt achter de afwezigheid van speelsters. Zijn focus ligt bij degenen die wél aanwezig zijn. In de uitwedstrijd tegen Exstudiantes Zwolle waren dat slechts vijf veldspeelsters en een keepster.

Op het allerlaatste moment moesten Silke van der Wal, Sam en Lotte Bosma afhaken vanwege een griepvirus. Ook Thirza Leistra was verre van fit, en Esther Dekker maakte haar rentree na een enkelblessure. Ondanks deze tegenslagen streed Libertas met veel vuur en passie, maar verloor de ploeg uiteindelijk met 2-1.

Na afloop was Hoekstra vol lof over zijn team: "Jullie hebben gevochten als leeuwen en zeker een punt verdiend." Helaas werd dat ene punt hen door een scheidsrechterlijke dwaling ontnomen.

Symen Abe Hoekstra koos terecht voor een behoudende tactiek. Hij liet zijn ploeg compact verdedigen en loeren op de counter. Dit leverde in de eerste helft drie grote kansen op, maar Jeanine Bosma, Linda Bosma en Thirza Leistra slaagden er niet in om te scoren. Ook Exstudiantes wist het net niet te vinden en stuitte meerdere keren op keepster Laura Hummel.

Met een brilstand begonnen beide teams aan de tweede helft. Zowel Libertas als Exstudiantes kregen opnieuw grote kansen om de score te openen. Jildou Koning leek Libertas op voorsprong te zetten, maar een handsbal van Jeanine Bosma gooide roet in het eten. Even later kreeg Linda Bosma een uitgelezen kans op de 1- 0, maar zij stuitte op keepster Manon van de Linde, die de geblesseerde Alissa Visch uitstekend verving. Aan de andere kant was het bijna raak toen Eva Visscher plotseling voor Laura Hummel opdook.

De 1-0 kwam er uiteindelijk toch. Eefke Bergman verraste Hummel met een slimme bal achter haar standbeen. Lang kon Exstudiantes echter niet genieten van de voorsprong, want een minuut later bracht Jeanine Bosma Libertas alweer op gelijke hoogte.

Helaas werd het harde werk van Libertas tenietgedaan door een arbitrale dwaling. Keepster Laura Hummel ging in de fout bij een terugspeelbal en probeerde haar fout te herstellen waarbij zij Judith Frijling haakte.

Hoewel zowel vriend als vijand duidelijk zag dat de overtreding buiten het doelgebied plaatsvond, kende de scheidsrechter toch een penalty toe. Manon van de Linde benutte deze en bezorgde Exstudiantes de drie punten.