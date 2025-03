Kat Tommy overleeft ternauwernood schotwond

regionaal za 8 maart 2025, 08:20

EANJUM - Kat Tommy heeft dinsdag een zorgwekkende ervaring doorgemaakt toen hij werd beschoten met een luchtbuks. De verwonding bleek levensbedreigend.

Dankzij het snelle handelen van de dierenarts is Tommy inmiddels weer thuis en maakt hij het, gezien de omstandigheden, goed. Het jonge dier van zeven maand oud heeft het ternauwernood overleefd.

Luchtbuks

Het voorval vond vermoedelijk plaats tussen twaalf en kwart voor één 's middags in de buurt van It Hoarnleger in Eanjum. Tommy kreeg het nog voor elkaar om thuis te komen, maar bevond zich in slechte staat. Het baasje van Tommy vermoedt dat het dier met een luchtbuks is beschoten.

"De kogel is niet aangetroffen, maar hij heeft een verwonding in zijn buik. Het lijkt erop dat de kogel aan de zijkant is binnengekomen en aan de andere kant weer naar buiten is gekomen," vertelt het bezorgde baasje.

Kritieke conditie

"Het was een zorgwekkende situatie; Tommy verkeerde in kritieke conditie. De eerste 48 uur waren cruciaal," aldus het baasje. "Gelukkig mochten we hem naar vier dagen weer ophalen." Tijdens de operatie is een deel van zijn darm en milt verwijderd. "Hij heeft de nodige medicatie gekregen en nu gaat het beter met hem."

Aangfite

Er is door het baasje van Tommy aangifte gedaan bij de politie. Er is door de dierenarts een rapport opgemaakt met bevindingen. Ook de dierenarts vermoedt dat de verwonding het gevolg is van een kogel.

Mensen die mogelijk iets verdachts hebben gezien of meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie of het baasje van Tommy via Facebook.