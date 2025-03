Unieke dronebeelden gemaakt IN de Centrale bij Burgum

regionaal vr 7 maart 2025, 16:55

BURGUM - Voor Ronald Zijlstra uit Burgum kwam onlangs een droom uit. Hij werd in de gelegenheid gesteld om met zijn drone beelden te schieten in de Centrale aan de Koumarwei 2 bij Burgum.

"Filmen met drones is al een aantal jaren mijn grote passie. Ik probeer altijd sfeervolle en unieke beelden maken. Vergelijkbaar met fotografie, maar dan vaker een uniek perspectief. Een langgekoesterde droom was om ooit dóór De Centrale te vliegen – en dankzij team Engie Burgum is mij dat nu gelukt!" zo laat Ronald Zijlstra weten.

In de video is de Centrale te zien zoals niemand hem eerder zag. Van binnen en van buiten, midden in het prachtige landschap rond het Bergumermeer.

Raampartijen

De enorme raampartijen zijn gelijk herkenbaar maar achter deze ramen is het 'kloppende hart' van het gebouw te zien. De grote combi-ketel is niet meer in gebruik, maar de Centrale zelf speelt nog altijd een belangrijke rol in de energievoorziening in de regio.

Een stukje geschiedenis

Sinds de opening in 1976 heeft de Centrale met zijn twee gasgestookte combi-eenheden van elk 332 MW jarenlang bijgedragen aan de energievoorziening en economische groei van de regio. De centrale, ooit gestart onder PEB en later EPON, werd overgenomen door Engie Nederland (voorheen Electrabel).

Hoewel de grote combi-ketel sinds 2001 niet meer actief is, zijn er nog altijd vier gasturbines van elk 40 MW in bedrijf. Deze komen in actie zodra er extra vraag op het net nodig is. Ook wordt er momenteel een nieuw onderstation gebouwd door Liander.

Expositie

Op 19 maart exposeert Ronald Zijlstra enkele van zijn dronebeelden in Glinstra State in Burgum. Van 14.00 tot 16.00 uur deelt hij zijn passie en verhalen achter de beelden. De toegang is gratis.