Omstanders redden motorrijdster uit vaart

regionaal vr 7 maart 2025, 15:50

BAKKEVEEN - Een ernstig ongeval vond vrijdagmiddag plaats op de Nijefeansterwei bij Bakkeveen, waarbij een motorrijdster in een naastgelegen vaart belandde. Dankzij het snelle ingrijpen van omstanders kon het slachtoffer uit het water worden gered.

De hulpdiensten werden rond 15.20 uur massaal opgeroepen. `De politie, de brandweer en ambulancepersoneel spoedden zich naar het ongeluk. Gezien de ernst van de situatie werd ook een traumahelikopter met het Mobiel Medisch Team ingezet.

Heldhaftig optreden omstanders

Toen omstanders zagen dat de motorrijdster in het water was beland, aarzelden zij geen moment. Meerdere mensen sprongen direct de vaart in om de vrouw te redden. Bij aankomst van de eerste hulpdiensten werd het slachtoffer gezamenlijk op het droge gebracht.

De motorrijdster raakte ernstig gewond. Ze is in de ambulance behandeld door het aanwezige medisch personeel. Het slachtoffer is daarna overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek naar toedracht

Uit de eerste bevindingen van de politie blijkt dat de motorrijdster vermoedelijk vanaf de N917 (Mandewyk) kwam aanrijden voordat het ongeval plaatsvond. Ze is daarna in botsing gekomen met een tractor. De bestuurder van het landbouwvoertuig is door agenten ondervraagd en moest een blaastest afleggen.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. De Houtwal was enige tijd afgesloten voor verkeer om de hulpdiensten de ruimte te geven en om het sporenonderzoek mogelijk te maken.

