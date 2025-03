Tientallen jongeren rennen door de straten van Ureterp

regionaal vr 7 maart 2025, 14:45

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

URETERP - Nietsvermoedende inwoners van Ureterp zagen donderdagavond tientallen jongeren in oranje hesjes door het dorp rennen. Het bleek te gaan om deelnemers van Jachtseizoen. Een spel waarbij de jongeren uit handen moesten blijven van politie en handhaving.

Zo'n 130 jongeren deden aan dit spel mee. Zij moesten op drie verschillende plekken in Ureterp een stempel halen. Iedere deelnemer kreeg drie levens, daarnaast konden zij nog drie extra levens verdienen bij de vraagbaak. Daar moesten zij vragen beantwoorden over bijvoorbeeld een geldezel. Iedere keer dat ze getikt werden koste hun dat één leven.

Onder toeziend oog van burgemeester Andries Bouwman van de gemeente Opsterland ontvingen de winnaars hun prijs. Winnaar van deze editie van Jachtseizoen was Sido Wolters, hij wist in 18 minuten en 59 seconden de finish te bereiken met drie stempels op zak. Zijn broertje, Jarno Wolters, werd tweede op slechts zes seconden achterstand. De derde plek werd een gedeelde plek, Mathieu Falkena en Rinze Genobia, kwamen tegelijk over de finish in 19 minuten en 9 seconden.

Naast dat zowel de deelnemers als de deelnemende handhavers en agenten veel plezier hadden tijdens Jachtseizoen zat er ook nog een andere kant aan. Het doel was om de jongeren in contact te brengen met politie in handhaving op een laagdrempelige manier. Daarnaast leerden ze bij de vraagbaak over de gevaren die er zijn voor jongeren met betrekking tot bijvoorbeeld oplichting.

De organisatie van Jachtseizoen in Ureterp kijkt terug op een geslaagde editie van dit evenement.

FOTONIEUWS