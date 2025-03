Kollumerwaard in gesprek met staatssecretaris Tuinman over plannen Defensie

Noardeast-Fryslân vr 7 maart 2025, 14:35 regionaal vr 7 maart 2025, 14:35

MUNNEKEZIJL - Staatssecretaris van Defensie, de heer Gijs Tuinman, heeft op vrijdag een bezoek gebracht aan de Kollumerwaard. Dit gebied is in beeld voor een mogelijke opslag van munitie en oefenterrein voor trainen met explosieven (springterrein). De staatssecretaris heeft zich laten bijpraten door afgevaardigden van Plaatselijke belangen van Munnekezijl en Zoutkamp en gevestigde bedrijven in het gebied die mogelijk worden beperkt in hun bedrijfsvoering. Daarnaast is er een bestuurlijk overleg geweest met enkele noordelijke bestuurders.

Voorkeurslocaties

Het kabinet zal eind mei 2025 bepalen wat de voorkeurslocaties worden. Staatssecretaris Tuinman gaat daarom bij diverse locaties in Nederland langs die mogelijk in beeld zijn in het kader van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie.

"Ik vind het erg belangrijk om te zien welke impact het op de locaties heeft en wat de bezwaren van betrokkenen zijn. Door met hen in gesprek te gaan, krijg ik een beeld van wat er speelt en kan ik betere afwegingen maken", aldus de staatssecretaris.

De Kollumerwaard in de gemeente Noardeast-Fryslân is in beeld voor de opslag van munitie en als springterrein. Defensie acht de plek geschikt voor de opslag van munitie voor eenheden die snel inzetbaar moeten zijn, de zogenaamde snel inzetbare capaciteit (SIC). Vandaaruit kan munitie, in geval van dreiging van oorlogsgevaar, snel naar de Eemshaven worden getransporteerd. Ook is de Kollumerwaard in beeld voor een springterrein. Verder onderzoek is momenteel nog gaande.

Burgemeester Johannes Kramer complimenteerde de staatssecretaris. Kramer waardeert het zeer dat de staatssecretaris in deze drukke tijden de moeite neemt om naar de Kollumerwaard te komen. Dit om met de inwoners en de bestuurders het gesprek aan te gaan met betrekking tot de plannen van Defensie.

De geopolitieke situatie vergt dat Nederland zijn Defensie versterkt. "Dat kan betekenen dat Noardeast-Fryslân ook zijn steentje zal moeten bijdragen. Wij vragen Defensie uitdrukkelijk om bij het maken van de keuze de opvattingen van de regio en de belangen van de omwonenden mee te nemen in de integrale afweging. Evenals het belang van recreatie en landbouw, vooral als het gaat om de proefboerderij. Ook vragen wij Defensie oog te houden voor het behoud van het sociaaleconomisch evenwicht in het gebied", aldus burgemeester Kramer.

"Dat betekent niet dat we de vlag uithangen, mocht hier een munitieopslag en/of een springlocatie komen. Mocht het echter zo zijn, dat onze gemeente wel een voorkeurslocatie van Nederland huisvest, dan moet één en ander wel in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving plaats vinden", vult de burgemeester aan.

Voor de veiligheid van Nederland heeft Defensie meer ruimte nodig

Defensie heeft meer ruimte nodig en onderzoekt momenteel wat de beste plek is voor diverse behoeftes. Naast de juiste plek om te bouwen, oefenen of vliegen, onderzoekt Defensie ook wat de invloed van een activiteit op de omgeving, milieu, geluid en natuur is. Dat onderzoek wordt gedaan door het onafhankelijke onderzoeksbureau Antea Group.

Locaties worden vergeleken en men kiest de meest geschikte, de zogenaamde voorkeurslocatie. Het kabinet neemt de besluiten op basis van de resultaten van de milieueffectrapportage (planMER), bestuurlijke overleggen in alle provincies en gesprekken met inwoners tijdens informatiebijeenkomsten of locatiebezoeken.

In het tweede kwartaal van 2025 verschijnt het ontwerp Nationale Beleidsvisie Ruimte voor Defensie. Hiermee neemt het kabinet een besluit over de voorkeursalternatieven en of Defensie op deze locaties mag uitbreiden.

Het ontwerp Nationaal Programma Ruimte voor Defensie wordt ter inzage gelegd. Iedereen kan een zienswijze indienen. Naar verwachting neemt eind van het jaar het kabinet een definitief besluit over de locaties waar Defensie mag uitbreiden.