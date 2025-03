Gemeenteraad wil renovatie gemeentehuis verder onderzoeken

Dantumadiel vr 7 maart 2025, 12:38 lokaal nieuws vr 7 maart 2025, 12:38

DAMWALD - De gemeenteraad van Dantumadiel heeft nog geen definitieve keuze gemaakt over de toekomst van het gemeentehuis in Damwâld. De raad wil eerst verdiepend onderzoek laten doen naar twee scenario's: een grondige verbouwing voor 25 jaar en een grote onderhoudsbeurt voor 10 jaar.

Noodzaak tot investering

Sinds Dantumadiel in 2024 weer een zelfstandige organisatie is met eigen personeel, sluit het huidige gemeentehuis uit 1999 niet meer goed aan op de organisatie en de dienstverlening aan inwoners. Daarnaast staat er groot onderhoud op de planning, waaronder de vervanging van technische installaties en dakbedekking. Ook zijn energiebesparende maatregelen nodig. Voor deze investeringen is in de begroting al 1,5 miljoen euro gereserveerd.

Verdiepend onderzoek

De komende maanden wordt verder onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van beide verbouwingsscenario's. Hierbij wordt onder andere gekeken naar financiële haalbaarheid, verduurzaming en de invulling van vrij te komen ruimtes. Niet alle vierkante meters van het huidige gemeentehuis zijn namelijk nodig voor de organisatie en de dienstverlening aan inwoners. Voor dit onderzoek is een budget van maximaal € 40.000 beschikbaar gesteld. De uitkomsten worden uiterlijk 1 oktober verwacht.

Uitgangspunten

De raad heeft een aantal uitgangspunten vastgesteld voor het onderzoek. Bij verbouwscenario A wordt het gebouw ingrijpend gerenoveerd en toekomstbestendig gemaakt voor de komende 25 jaar. Daarbij wordt ook gekeken naar sloop en herontwikkeling van delen van het pand.

Verbouwscenario B richt zich op noodzakelijk groot onderhoud voor een periode van 10 jaar, met verbeteringen aan het binnenklimaat en het dak. In beide gevallen blijft de raadzaal behouden, maar functies zoals kinderopvang en bedrijfsfitness worden niet meegenomen in de plannen. Daarnaast wordt onderzocht welke subsidies of gunstige financieringsmogelijkheden beschikbaar zijn.

In de meerjarenbegroting vanaf 2028 wordt een stelpost van € 300.000 opgenomen voor de verwachte kosten. Een stelpost is een voorlopig bedrag voor een investering die later definitief wordt vastgesteld.

Vervolgstappen

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen over de toekomst van het gemeentehuis. Hiermee wil de gemeente een verantwoorde keuze maken die zowel past bij de behoeften van de organisatie als bij de financiële mogelijkheden.