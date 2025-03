Kootstertille krijgt geen aquaduct onder Prinses Margrietkanaal

regionaal wo 5 maart 2025, 17:50

KOOTSTERTILLE - Geen aquaduct maar (ooit) komt er een spiksplinternieuwe brug over het Prinses Margrietkanaal bij Kootstertille. De provincie Fryslân steekt geen energie meer in het onderzoek naar een aquaduct onder de belangrijkste vaarweg van Noord-Nederland.

De provincie heeft uitgebreid met Rijkswaterstaat over een overname van de bruggen bij Kootstertille en ook die bij Spannenburg onderhandeld, maar de afkoopsom van het rijk was voor de provincie veel te laag en daarmee wordt een aquaduct te duur, aldus gedeputeerde Matthijs de Vries woensdag tijdens een persconferentie.

Met de bezuinigingen op de eigen uitgaven in het verschiet heeft het provinciebestuur besloten om de knoop door te hakken. Rijkswaterstaat praat nu verder met de provincie en gemeente Achtkarspelen over de plannen voor een beweegbare brug van 7.40 meter of vaste brug van 9.10 meter. De oude brug wordt gesloopt.

Brug meerjarenplan

De komst van de nieuwe brug laat nog wel even op zich wachten. Volgens De Vries kan over zo'n vijf jaar het werk klaar zijn, maar zeker is dat niet. Nog niet precies is bekend wanneer Rijkswaterstaat Noord-Nederland aan het uitwerken van de plannen begint. Die klus vergt alleen al twee jaar, zo wordt verwacht.

Gekeken wordt naar de precieze locatie van de nieuwe oeverbinding en de wegen die ernaar toe leiden. Ook kost het doorlopen van juridische procedures tijd, terwijl met omwonenden overleg nodig is over de maatregelen om de hinder voor fietsers, auto- en landbouwverkeer zo veel mogelijk te beperken.

Sloop en nieuwbouw vergen nog eens twee jaar.