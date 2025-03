Automobilist slaat over de kop in SuwÃ¢ld

Automobilist slaat over de kop in Suwâld

wo 5 maart 2025, 15:53

SUWALD - Een automobilist is woensdagmiddag met zijn auto over de kop geslagen in Suwâld. Het ongeval vond omstreeks 15.10 uur plaats op de Noorderend.

De bestuurder verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur. De auto botste vervolgens op een boom en kwam op de kop tot stilstand.

Zowel de politie als een ambulance kwamen met spoed ter plaatse. Er is in elk geval één inzittende per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

