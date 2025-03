Nieuwbouw Lidl moet winkelcentrum Damwoude een boost geven

lokaal nieuws wo 5 maart 2025, 14:50

DAMWALD - De voorbereidingen voor de nieuwbouw van een Lidl-supermarkt in Damwâld zijn in volle gang. De supermarkt krijgt een plek op het terrein waar voorheen garage Boelens een plekje had.

Na een intensief proces met een mediator hebben de verschillende Verenigingen van Eigenaren (VVE's) overeenstemming bereikt over de locatie. De vergunningsaanvraag is inmiddels ingediend.

Het nieuwe Lidl-filiaal krijgt een verbindingspassage ten noorden van het winkelcentrum, zodat klanten gemakkelijk de hoofdpassage kunnen bereiken.

Upgrade winkelcentrum

De VVE's zien de nieuwbouw als een uitgelezen kans om het hele centrum te moderniseren. Het college van B&W van Dantumadiel komt binnenkort met een voorstel voor een éénmalige financiële bijdrage aan deze vernieuwing.

Grondruil

Momenteel wordt de grond getaxeerd, waarna bepaald wordt of er grondruil mogelijk is of dat de grond verkocht wordt (tussen gemeente en Lidl). Het autobedrijf is inmiddels verhuisd naar de Tsjerkestrjitte in De Westereen.

Het college benadrukt dat de ontwikkeling Haadwei Noord los staat van het Lidl-nieuwbouwplan.