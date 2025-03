Huis van de maand: Skoallelan 7 te Siegerswoude

SIEGERSWOUDE - In een kindvriendelijke woonwijk van het gemoedelijke dorp Siegerswoude vind je deze keurig onderhouden, uitgebouwde twee-onder-een-kapwoning met een praktijkruimte aan huis en een heerlijk zonnige achtertuin.

De woning is instapklaar en biedt verrassend veel ruimte, mede door de volledig aangepakte garage die is omgebouwd tot een multifunctionele praktijkruimte. Deze ruimte kan ook uitstekend dienen als een slaapkamer met badkamer op de begane grond. Een handige toevoeging: deze ruimte is nog niet meegenomen in de officiële woonoppervlakte, waardoor de woning groter is dan hij op het eerste gezicht lijkt.

De besloten tuin achter het huis biedt volop privacy en nodigt uit om te genieten van het buitenleven. De pergola achter in de tuin, die deels overdekt kan worden, is een fijne plek om te ontspannen, ongeacht het weer. Dankzij de westelijke ligging van de tuin kun je tot in de late avonduren van de zon genieten.

Begane grond:

De woning zelf is praktisch ingedeeld en goed onderhouden. De begane grond heeft een lichte woonkamer met een sfeervolle houtkachel, een open keuken met diverse inbouwapparatuur en een bijkeuken met extra bergruimte, wasmachine-aansluiting en een geïsoleerd dak. De vernieuwde toiletruimte en de directe toegang tot de tuin en bergruimte zorgen voor een ruimtelijk geheel.

1e etage:

Op de eerste verdieping bevinden zich twee royale slaapkamers, waarvan één met een inloopkast en dakkapel, en een moderne badkamer met een ligbad, douchecabine, wastafelmeubel en een dakraam. De zolderetage biedt extra bergruimte en is ideaal voor het opbergen van spullen.

Garage/praktijkruimte:

De voormalige garage is volledig omgebouwd tot een praktische en goed afgewerkte ruimte met verwarming, daglicht en elektriciteitsaansluiting. Deze ruimte biedt talloze mogelijkheden, zoals een werkplek, hobbyruimte of als gelijkvloerse slaapkamer met badkamer. Met de oprit, die plaats biedt aan twee autos, heb je bovendien altijd voldoende parkeergelegenheid. Ook is deze praktijkruimte weer gemakkelijk te gebruiken als garage als je wat aanpassingen aan het geheel doet.

Siegerswoude

De ligging van de woning is ideaal, met het gezellige dorp Siegerswoude als basis en grotere plaatsen zoals Drachten en Groningen binnen handbereik. Natuurliefhebbers komen in de omgeving volop aan hun trekken met prachtige natuurgebieden zoals de Bakkeveense Duinen en het beekdal Koningsdiep.

Energielabel C is aanwezig, maar de woning is naderhand verder verduurzaamd. Zo is er bijvoorbeeld isolatie bij de garageruimte geplaatst en is er in 2024 een airco geplaatst in de woonkamer en de keuken.

Eigen bewoning en verbod op verhuur artikel van Stichting "Corporatieholding Friesland" is van toepassing.

Deze woning biedt niet alleen een comfortabele leefomgeving, maar ook verrassend veel extra ruimte en mogelijkheden. Perfect voor starters, gezinnen of mensen die een praktijk aan huis zoeken. Klaar om zonder opknapkosten te betrekken en te genieten van alles wat deze plek te bieden heeft. De Flexibele Makelaars zien je graag snel bij de Skoallelan 7 in Siegerswoude.

