Kortstondige brand bij bedrijf aan Kelvinlaan in Drachten

regionaal di 4 maart 2025, 14:51

DRACHTEN - Bij Exakt Fijnmechanika B.V. aan de Kelvinlaan in Drachten is dinsdag brand uitgebroken. De brandweer werd om 14.37 uur opgeroepen voor de brand.

Er was waarschijnlijk brand ontstaan in een machine of een apparaat.

Deze machine is uit de loods van de fabriek gehaald en eerst provisorisch geblust met een slang. De brandweer laat weten dat het gebouw uit voorzorg is ontruimd.

De brandweer bevestigt dat er in de fabriek geen sprake van brand was. Er was wel sprake van rookontwikkeling in de loods welke was ontstaan bij werkzaamheden. De brandweer heeft daarna de loods geventileerd totdat de rook verdwenen was.